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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: 19 مليار جنيه للدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية

النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 263.9 مليار جنيه، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل و كرامة، من 3.7 إلى 19 مليار جنيه، وهذا بدوره يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحماية الاجتماعية .

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: فى بيان صحفى له" ارتفاع عدد الأسر  المستفيدة من حزمة برامج الحماية من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 3.8 مليون أسرة تضم 14.1 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.5 مليون مستفيد بنسبة زيادة تقدر بـ 20.7%، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات في يوليو 2016 بقيمة 500 جنيه ثم زيادته تدريجيا كل عام ليصل إلى 900 جنيه في يونيو 2021 زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة تزيد على 100% لـ 10.5 مليون مستفيد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من ضمن ما شهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية أيضا، تنفيذ عدد 68 مشروعا بتكلفة تقدر بـ 152.5 مليار جنيه، وتم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، ولهذا فما يجرى على الأرض من مشروعات يعد إنجازا سيقف التاريخ أمامه كثيرا.

الحماية الاجتماعية القيادة السياسية تكافل و كرامة المعاشات التأمينية مناطق غير آمنة

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