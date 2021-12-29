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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جواو موتا: الجميع يعرف الأهلي.. وحلمي فوز الهلال السوداني بلقب دوري الأبطال

صدى البلد

أكد البرتغالي جواو موتا، المدير الفني للهلال السوداني، أن فريقه قادر على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة المنافسة في المجموعة التي تضم الأهلي والمريخ وصن داونز الجنوب أفريقي.

وقال موتا في تصريحات صحفية: “مجموعة الهلال صعبة للغاية، لا سيما وأنها تضم أندية كبيرة وتاريخية بجانب حامل اللقب، لكنني أعتقد أن الجميع يملك نفس الحظوظ ونفس الفرص وأنا أثق في إمكانيات لاعبي الهلال وأعتقد أننا نستطيع تفجير المفاجأة”.

وأضاف: “مواجهة فريق المريخ يغلب عليها الجانب العاطفي بشكل كبير كونها مع المنافس المباشر في السودان، ويجب علينا أن نجهز للقاء ونعمل على التحكم في اللعب”.

وتابع: “النادى الأهلي فريق كبير وله باع كبير في البطولات الأفريقية، فهو حامل لقب آخر نسختين والجميع يعرف الأهلي”.

وشدد على أنه لديه طموح مع الهلال للفوز بدوري أبطال أفريقيا، لكن من الصعب أن تصبح البطل دون عناء وعمل شاق وجاد مع وقت من أجل التطوير بجانب مستوى كبير من اللاعبين.

وأوضح أنه من الصعب التكهن ببطل دورى أبطال أفريقيا حاليا، فكل شيء وارد في كرة القدم، منوها إلى أن المجموعات الأخرى تضم فرقا كبيرة مرشحة، مثلما الحال في مجموعتنا الأهلي وصن داونز لكن لا شيء مضمون في كرة القدم، ولا يوجد فريق بعينه في الوقت الحالي يمكن ترشيحه لكن الفريق الذي سيقدم مستويات طيبة على مدار البطولة سيكون الفائز.

ووجه مدرب الهلال رسالة إلى  الجماهير الهلال وقال: “أتمنى أن يثق بنا جمهور الهلال، ونتمنى المساندة من إدارة النادي فنحن بحاجة لهم لكي نكون سعداء جميعا في النهاية”.

واختتم حديثه قائلا: “أخيرا.. لاعبو الهلال يملكون التحدي اللازم لخوض المنافسات ويعرفونني جيدا، ويجب أن نتحلى بالطموح والشجاعة.. يجب أن يكونوا أقوياء".

جواو موتا الهلال صنداونز بدوري أبطال أفريقيا المريخ الأهلى

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