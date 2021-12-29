البرلمان الإثيوبي يوافق على مشروع إعلان تشكيل لجنة الحوار الوطني

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على مشروع إعلان تشكيل لجنة الحوار الوطني، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة، آبي أحمد، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار ‏الوطني.‏

وأشار المجلس، إلى أن إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية إذا تم انتخابها خلال الانتخابات العامة السادسة كانت إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية، من خلال المشاورات والمناقشات الوطنية الشاملة.

ويهدف تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى جلب مؤسسة مستقلة وذات مصداقية لإجراء حوار وطني شامل يشمل النخب السياسية ذات النهج المتنوعة تجاه القضايا الوطنية الرئيسية والجمهور بشكل عام.

وخلال الجلسة، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي، مشروع الإعلان عن تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

يشار إلى أن إثيوبيا تشهد منذ أشهر قتالا وأحداث عنف اشتدت وتيرتها مع زحف مسلحي جبهة تحرير تيجراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.