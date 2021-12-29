موقع أمريكي: شراكة واعدة بين مصر وروسيا لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا

ناقشت مصر وروسيا منتصف الشهر الجاري إنشاء منطقة لوجستية حرة بالقاهرة لتخزين الحبوب بطاقة أولية مليون طن سنويا. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي في مصر وستفيد الدول المجاورة، وكذلك الاقتصاد في كل من القاهرة وموسكو.

ففي 14 ديسمبر، التقى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي بالقاهرة نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين. وأوضح المصيلحي أنه تم بحث إقامة شراكة مصرية روسية لإنتاج الحبوب في مصر وإنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح في القاهرة بطاقة أولية مليون طن سنويًا.

وأشار مصيلحي، في تصريح صحفي، إلى أن روسيا شريك تجاري رئيسي لمصر، وأنه بحث مع الجانب الروسي إمكانية إقامة شراكة لتجارة الحبوب في مصر، والتي من شأنها تحويلها إلى نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية، وتأمين الأمن الغذائي للقاهرة ودول الجوار العربية والإفريقية.

وتابع أن الاجتماع ناقش شراكة لإنشاء خزانات لزيوت الطعام. كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مشتركة بمتابعة تنفيذ المقترحات ودراستها بالتفصيل لإعداد مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. واستوردت نحو 12.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار و12.9 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار في 2019 و2020 على التوالي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت واردات الحكومة المصرية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021، إضافة إلى نحو 3.5 مليون طن تم تأمينها محليًا من المزارعين. وتعد روسيا واحدا من أكبر مصدري القمح في العالم.

ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الشراكة المصرية الروسية في تجارة الحبوب وتخزين القمح خطوة مهمة للغاية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر والقارة الأفريقية.

وأوضح عبده أن دول أفريقيا تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. وبالتالي فإن أمنها الغذائي مهدد بشكل أكبر حاليًا في ضوء جائحة الفيروس التاجي والتغيرات المناخية.

وأشاد عبده بالمحادثات الروسية المصرية مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المتفق عليها. وقال "يمكن للدول والدول المجاورة الاستفادة من هذه الشراكة. وسيحقق ذلك استقرار السلع الاستراتيجية والضرورية لتأمين الأمن الغذائي. في المقابل، سيحقق الاقتصاد الروسي مكاسب كبيرة من هذه الخطوات لأن هذا سيضمن له منفذ بيع دائم كبير لمنتجاته ".

وشدد عبده على ضرورة الإسراع في صياغة السياسات لتعزيز إنتاج الحبوب المحلي من خلال تشجيع المزارعين على زراعة مساحات واسعة وتحقيق هامش ربح. وأوضح أن هذا قد يسمح لمصر بتجاوز الظروف العالمية والتغيرات المناخية في المستقبل.

وأشار إلى أن "أحد مساوئ البلدان النامية هو الافتقار إلى سياسات ثابتة، مما يجعلها عرضة للظروف العالمية المتغيرة، ويجعل أمنها الغذائي تحت التهديد المستمر".

ويرى عادل عامر مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن الشراكة المصرية الروسية في تجارة الحبوب وتخزين القمح مكسب كبير للقارة الأفريقية وخطوة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار، وأوضح أن هذه الشراكة مكسب كبير للاقتصاد الروسي أيضا.

وقال عامر إن القارة الأفريقية كانت دائما موضع اهتمام مصر، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية الروسية ستكون من بين أولويات القاهرة لضمان الأمن الغذائي لجميع أفريقيا، من خلال الحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا والتغيرات المناخية".

ويتوقع عامر اتخاذ خطوات عملية لتفعيل الشراكة بين البلدين اعتباراً من العام المقبل، لا سيما في ضوء مواقفهما المتوازنة وتفاهمهما حول العديد من القضايا. وأضاف عامر أن "السوق المصرية عامل جذب استثماري وبوابة للسوق الأفريقي الكبير. من مصلحة الطرفين الإسراع في تفعيل الشراكة لتحقيق أقصى استفادة منها".

وتعتقد يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والرئيس السابق للجنة الاقتصادية البرلمانية المصرية، أن الشراكة ستكون ناجحة في ضوء كون مصر أكبر مستورد للقمح وروسيا أكبر مصدر للقمح، مؤكدة أن "من مصلحة البلدين وكذلك الدول المجاورة تسريع تنفيذ هذه الشراكة".

وأشادت الحماقي بدور مصر المحوري في ضمان الأمن الغذائي للقارة الأفريقية والحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية، من خلال شراكتها مع روسيا لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح في القاهرة، موضحة أن"كون مصر أكبر مشتر للحبوب في العالم سيسمح لها بإقناع موسكو بالإسراع بتفعيل الشراكة على الأرض.

وتابعت الحماقي أن "السوق المصرية ستفتح الباب أمام المنتجات الروسية لدخول السوق الأفريقي الضخم. وهذه الشراكة لن تؤمن فقط استقرار السلع الاستراتيجية لمصر والدول الأفريقية الأخرى وتؤمن أمنها الغذائي، بل ستعزز النفوذ المصري الروسي في إفريقيا".