دخل ضمن الأصول الثابتة.. اتحاد الكرة الطائرة يسترد المقر الأفريقي بعد 20عاما

استرد الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، مقر الاتحاد الأفريقي ، بعد 20 عاما، مثلت فترة تولي الدكتور عمرو علواني رئاسة الاتحاد الأفريقي والتي انتهت العام الماضي.



وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين المهندس ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب، والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، يعود المقر لحيازة الاتحاد المصري، ويدخل ضمن الأصول الثابتة له.



وتعتبر هذه الخطوة ثاني الإنجازات التي تحسب للمجلس بعد اتفاقية نقل المباريات عبر القنوات الفضائية في محاولة لنشر اللعبة بصورة أكبر.



يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة المنتخب يتكون من: المهندس ياسر جمال الدين قمر، رئيس الاتحاد، هناء حمزة نائب الرئيس، عمرو مخلوف أمين الصندوق، والأعضاء العقيد تامر علي بيبرس، عايدة إسماعيل، الدكتور محمود الفقي، الدكتور وائل قنديل، شوكت صابر، الدكتور يوسف حسن.