أخبار التكنولوجيا| واتساب يطور ميزة تخلصك من المزعجين.. الكشف عن تصميم تحفة أوبو الجديد Find X5 Pro

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، بجانب الإعلان عن سلسلة هواتفها الـ 12، عن ساعة ذكية جديدة تسمى Watch S1، والتي تمتاز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

تمهيدا لإطلاقه.. هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 FE يظهر بمقطع فيديو جديد

من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج Samsung، عن هاتف Galaxy S21 FE الذي طال انتظاره خلال الشهر المقبل، وعلى الرغم من أن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف سيكون في 3 أو 4 يناير، فإن أحد العملاء تمكن من شراء الهاتف غير المُصدر من بائع تجزئة في جنوب إفريقيا.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة مهمة من شأنها أن تمنحك المزيد من أدوات الخصوصية كي تتخلص من الأشخاص المزعجين إلى الأبد.

طفل في ورطة.. عملية احتيال جديدة على واتساب احذرها

ظهرت مؤخرا عملية احتيال جديدة على واتساب Whatsapp، والتي يستخدمها الهاكرز هذه المرة لاستهداف المستخدمين من الآباء فقط.

كشفت بعض الصور المسربة تصميم هاتف أوبو الرائد القادم، والذي من المقرر أن ينطلق باسم Find X5 Pro، وهو يعد خليفة إصدار الشركة السابق Find X3 Pro، حيث قررت عملاقة التقنية الصينية تخطي الجيل 4 من السلسلة.