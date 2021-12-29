أخبار التكنولوجيا| واتساب يطور ميزة تخلصك من المزعجين.. الكشف عن تصميم تحفة أوبو الجديد Find X5 Pro

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
شاومي تعلن عن ساعة ذكية جديدة تنافس ساعات سامسونج وآبل
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، بجانب الإعلان عن سلسلة هواتفها الـ 12، عن ساعة ذكية جديدة تسمى Watch S1، والتي تمتاز بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
تمهيدا لإطلاقه.. هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 FE يظهر بمقطع فيديو جديد
من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج Samsung، عن هاتف Galaxy S21 FE الذي طال انتظاره خلال الشهر المقبل، وعلى الرغم من أن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف سيكون في 3 أو 4 يناير، فإن أحد العملاء تمكن من شراء الهاتف غير المُصدر من بائع تجزئة في جنوب إفريقيا.
للمزيد من الخصوصية.. واتساب يطور ميزة تخلصك من المزعجين
يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على تطوير ميزة مهمة من شأنها أن تمنحك المزيد من أدوات الخصوصية كي تتخلص من الأشخاص المزعجين إلى الأبد.
طفل في ورطة.. عملية احتيال جديدة على واتساب احذرها
ظهرت مؤخرا عملية احتيال جديدة على واتساب Whatsapp، والتي يستخدمها الهاكرز هذه المرة لاستهداف المستخدمين من الآباء فقط.
الكشف عن تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro
كشفت بعض الصور المسربة تصميم هاتف أوبو الرائد القادم، والذي من المقرر أن ينطلق باسم Find X5 Pro، وهو يعد خليفة إصدار الشركة السابق Find X3 Pro، حيث قررت عملاقة التقنية الصينية تخطي الجيل 4 من السلسلة.