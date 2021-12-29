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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

اعترف زوج ببنى سويف، بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بوضع السم لهم داخل المحشى بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.


واعترف  المتهم ، بأنه في الفترة الأخيرة أقدم على تناول ، المواد المخدرة وأصبح غير قادر على الإنفاق على أسرته، مضيفا أنه راودته فكرة التخلص من أسرته ، بعد فشله فى الانفاق عليهم ، ففكر فى دس سم الفئران داخل الطعام لهم محاولا  تضليل جهات التحقيق، بأن الطعام فاسد.

 

 أمرت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوجتة وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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