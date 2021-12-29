علاء مصطفى صاحب شكوى مصنع كيما أمام الرئيس في 2017: كنت قربت أنساها

أعرب علاء مصطفى الشاب الأسواني الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مصنع كيما 2 أمس، بعدما ناشده منذ 4 سنوات، بسبب التخلص من مخلفات مصنع كيما بطريقة غير آمنة، عن سعادته بافتتاح الرئيس السيسي المصنع، قائلا: "أنا نفسي كنت قربت أنسى الموضوع، كنت في المؤتمر عام 2017، وكنا نعاني من طريقة صرف المصنع في النيل".



وأضاف رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "اتعمل نظام مواسير عشان الرئيس ميشمش الرائحة لما يعدي أو يعلق عليها، لكن أنا قمت وقدمت الشكوى وفجأة لقيت الرئيس مسك الميكروفون، وقالي أدام انت مرفعتش علينا السلاح يبقى انت آمن، وهنشوف الموضوع ده دلوقتي".



وتابع: "كنت في منتهى السعادة بسبب افتتاح المصنع، كما جرى تطوير المصنع القديم، وما يحدث في صعيد مصر قمة الإنجاز، كنا نتمنى تدشين مشروع واحد فقط من كل المشروعات التي نشهدها الآن، مثل محطات الصرف الصحي، الذي ينفذها مشروع حياة كريمة، فنحن نطالب به منذ سنوات طويلة، وكله كان بيقول حاضر ومحدش بيعمل حاجة، وأتمنى إن الرئيس يزورنا 5 و6 مشروعات، وميزة المشروعات المفتتحة انها نُفذت بالفعل على أرض الواقع".







