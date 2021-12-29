أكلات تدفي.. طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات

يعد الجبن من الأكلات الخفيفة واللذيذة التي يمكن إضافتها على الكثير من الوجبات، كما يمكن إعداد الجبن المفضل كشوربة وتناولها كوجبة رئيسية مغذية ومفيدة.

وإليك طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات.

مقادير شوربة الجبن

1 كوب صغير بصل مقطع شرائح

نصف شريحة فلفل بارد مقطعة شرائح

نصف صدر دجاج مقطع شرائح

1 علبة قشدة

دقيق

3 قطع جبن مثلثات

فلفل أسود

زبدة

كريمة

لبن

ملح

طريقة تحضير شوربة الجبن

* في وعاء على النار تشوح صدور الدجاج في الزبدة وتتبل بالملح والفلفل ويضاف البصل المقطع والفلفل البارد.

* يضاف اللبن والقشطة والجبنة المثلثات إلى خليط الدجاج ويقلب وتترك لتغلى قليلا وتقدم.

