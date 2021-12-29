عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات تدفي.. طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات

شوربة الجبن
شوربة الجبن

يعد الجبن من الأكلات الخفيفة واللذيذة التي يمكن إضافتها على الكثير من الوجبات، كما يمكن إعداد الجبن المفضل كشوربة وتناولها كوجبة رئيسية مغذية ومفيدة.

 

txt

طريقة تخزين اليوسفي واستخداماته فى المطبخ وفوائده المذهلة

txt

أكلات خليجي .. طريقة عمل المطبق السعودي

 

وإليك طريقة تحضير شوربة الجبن بالخطوات.

مقادير شوربة الجبن

1 كوب صغير بصل مقطع شرائح 

نصف شريحة فلفل بارد مقطعة شرائح 

نصف صدر دجاج مقطع شرائح 

1 علبة قشدة

دقيق 

3 قطع جبن مثلثات 

فلفل أسود 

زبدة 

كريمة 

لبن 

ملح 

طريقة تحضير شوربة الجبن

* في وعاء على النار تشوح صدور الدجاج في الزبدة وتتبل بالملح والفلفل ويضاف البصل المقطع والفلفل البارد.

* يضاف اللبن والقشطة والجبنة المثلثات إلى خليط الدجاج ويقلب وتترك لتغلى قليلا وتقدم.
 

الجبن مقادير شوربة الجبن طريقة تحضير شوربة الجبن وصفات للجبن سلطة الجبن

ترشيحاتنا

الكشف عن تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

بعد بتر ذراعه.. طفل يعزف على الطبول ببهجة والسر في والده

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

انهيار نيللى كريم من البكاء خلال ظهورها مع مايا دياب.. فيديو

4 قرارات جمهورية جديدة بشأن بعض القضاة.. تفاصيل

الأهلي يتفوق على المريخ والهلال السوداني 6/ 3 فى دورى أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

بمناسبة عيد الميلاد.. رئيس الوزراء يشدد على رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

كيروش يحسم مصير حراس مرمى منتخب مصر في الأمم الأفريقية

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ