على عياد: الطاقة الذرية تستنبط قمح وأرز عالي الإنتاج ويتحمل الجفاف.. فيديو

قال الدكتور على عياد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق أن إستخدام الإشعاع لايتوقف عند حفظ المحاصيل فقط وإنما له دور هام فى استنباط طفرات لمحاصيل كالقمح والأرز عالية الإنتاج وتتحمل الملوحة وقليلة الاستهلاك للمياه خاصة وأن هناك تغييرات مناخية وندرة فى المياه على مستوى العالم كله.

وتابع عياد فى تصريحات لصدى البلد أن هيئة الطاقة الذرية مهتمة بموضوع استخدام الإشعاع فى استنباط هذه المحاصيل وهى القمح والأرز وبعض المحاصيل الاقتصادية وهناك أبحاث كثيرة مقدمة فى هذا الإطار، لاستباط محاصيل عالية الانتاج وتأخذ وقتا أقل فى النمو عن المعتاد وتتحمل قلة المياه.

وأشار إلى أن هيئة الطاقة الذرية حصلت على ترخيص وزارة الصناعة وبراءة اختراع لاستنباط محاصيل هامة بهذه الطريقة .

وسجلت الهيئة بعض الأصناف من الحاصلات الزراعية الهامة عالية الإنتاج التى تتحمل الملوحة والجفاف، كالقمح والسمسم والكركم.

ولفت عياد إلى أن الهيئة جهة بحثية ليست مسئولة عن التطبيق مناشدا الجهات المعنية تنبى تلك الأبحاث وتطبيقها وهذا دور وزارة الزراعة .

وأوضح عياد أن حفظ المحاصيل بالاشعاع وخاصة التمور ذو أهمية كبيرة ، فمصر أولى الدول العالم فى انتاج التمور ولكن هناك إعاقة فى التصدير نتيجة الحفظ السئ واصابة التمور بالفطريات والحشرات ، لأن من أهم الطرق المستخدمة فى عملية الحفظ الآن هى استخدام الغازات السامة وهى “عملية التبخير” وتلك الطريقة ضارة جدا لأنها تترك آثار متبقية فى المحصول ويتم الكشف عنها عند التصدير فيتم رفض الشحنات المصدرة .

وأكد أن التقنية الآمنة وصديقة البيئة هى التشعيع فهى الوحيدة المعتمدة لدى كل الدول المستوردة للتمور وترفض تلك الدول استيراد أى محضول غير محفوظة بهذه الطريقة ، خاصة وأن الحفظ بالتشعيع يتم فى آخر مرحلة بعد التعبئة والتغليف لذلك هذه الطريقة آمنة للغاية ، أما المعالجة بالإشعاع فأمريكا فى الفترة الأخيرة اتفقت مع 11 دولة من دول جنوب شرق آسيا لكى تستورد منهم التمور والفاكهة بصفة عامة معالجة بالاشعاع دون سواها .

ولفت عياد إلى أن مصر بدأت مصر تخزين التمور بالاشعاع خاصة بعد الاهتمام الكبير بالزراعة والانتاج ، ولكن هناك مشكلة فى تشعيع التمور لأن الوحدتين الموجودتين فى مدينة نصر والأسكندرية لاتكفيا فهى تفى بأغراض التعقيم الطبى ولكن لاتكفى لتشعيع التمور والفاكهة المصدرة للخارج فى المحافظات الأكثر انتاجا لتك المحاصيل ، لذلك يجب أن تعمل الدولة على إنشاء وحدات أخرى لأن حتى لو طلب المصدرون الحفظ بالاشعاع فلن تفى بطلباتهم.