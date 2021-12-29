عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على عياد: الطاقة الذرية تستنبط قمح وأرز عالي الإنتاج ويتحمل الجفاف.. فيديو

نائب رئيس هيئة الطاقة
نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق ومحررة صدى البلد

قال الدكتور على عياد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق  أن إستخدام الإشعاع لايتوقف عند حفظ المحاصيل فقط وإنما له دور هام فى استنباط  طفرات لمحاصيل كالقمح والأرز عالية الإنتاج وتتحمل الملوحة وقليلة الاستهلاك للمياه خاصة وأن هناك تغييرات مناخية وندرة فى المياه على مستوى العالم كله.

 

وتابع عياد فى تصريحات لصدى البلد  أن هيئة الطاقة الذرية مهتمة بموضوع استخدام الإشعاع فى استنباط هذه المحاصيل وهى القمح والأرز وبعض المحاصيل الاقتصادية وهناك أبحاث كثيرة مقدمة فى هذا الإطار، لاستباط محاصيل عالية الانتاج وتأخذ وقتا أقل فى النمو عن المعتاد  وتتحمل قلة المياه.

 

 وأشار إلى أن  هيئة الطاقة الذرية حصلت على ترخيص وزارة الصناعة وبراءة اختراع  لاستنباط محاصيل هامة بهذه الطريقة .

وسجلت الهيئة بعض الأصناف من الحاصلات الزراعية الهامة  عالية الإنتاج التى تتحمل الملوحة والجفاف، كالقمح والسمسم  والكركم.

ولفت عياد إلى أن الهيئة جهة بحثية ليست مسئولة عن التطبيق  مناشدا الجهات المعنية تنبى تلك الأبحاث وتطبيقها وهذا دور وزارة الزراعة .

وأوضح عياد  أن حفظ المحاصيل بالاشعاع وخاصة التمور ذو أهمية كبيرة ، فمصر أولى الدول العالم فى انتاج التمور ولكن هناك إعاقة فى التصدير نتيجة الحفظ السئ واصابة التمور بالفطريات والحشرات ، لأن من أهم الطرق المستخدمة فى عملية الحفظ الآن هى استخدام الغازات السامة وهى “عملية التبخير”   وتلك الطريقة  ضارة جدا لأنها تترك آثار متبقية  فى المحصول ويتم الكشف عنها عند التصدير فيتم رفض الشحنات المصدرة .

وأكد أن التقنية الآمنة وصديقة البيئة هى التشعيع فهى الوحيدة المعتمدة لدى كل الدول المستوردة للتمور  وترفض تلك الدول استيراد  أى محضول غير محفوظة بهذه الطريقة ، خاصة وأن الحفظ بالتشعيع يتم فى آخر مرحلة بعد التعبئة والتغليف لذلك هذه الطريقة آمنة للغاية ، أما المعالجة بالإشعاع فأمريكا فى الفترة الأخيرة اتفقت مع 11 دولة من دول جنوب شرق آسيا  لكى تستورد منهم التمور والفاكهة بصفة عامة معالجة بالاشعاع دون سواها .

ولفت عياد إلى أن مصر  بدأت مصر تخزين التمور بالاشعاع خاصة بعد الاهتمام الكبير بالزراعة والانتاج  ، ولكن هناك مشكلة فى تشعيع التمور لأن الوحدتين الموجودتين  فى مدينة نصر والأسكندرية لاتكفيا  فهى تفى بأغراض التعقيم الطبى ولكن لاتكفى لتشعيع التمور والفاكهة المصدرة للخارج فى المحافظات الأكثر انتاجا لتك المحاصيل ،  لذلك يجب أن تعمل الدولة على إنشاء وحدات أخرى لأن حتى لو طلب المصدرون الحفظ بالاشعاع فلن تفى بطلباتهم.

ترشيحاتنا

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

ردود فعل متباينة على لقاء أبو مازن وغانتس بالتزامن مع ذكرى الثورة الفلسطينية

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

أمطار غزيرة وبرودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ