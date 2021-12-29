الأولي في مسابقة دعم القرار..محافظ الجيزة يكرم السكرتير العام والعاملين بمركز المعلومات

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة لحصول المحافظة علي المركز الأول فى محور دراسات دعم القرار بمسابقة مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظات لعام ٢٠٢١ التي تم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز معلومات إتخاذ القرار بمجلس الوزراء .



وشهد المجلس التنفيذي تكريم كلآ من " إيمان ثابت عبد العزيز ومحمود محمد سعد وعزة عبد الحليم يوسف وعبير مصطفي حسن وسمر عبد الفتاح محمد من العاملين بإدارة مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بديوان عام المحافظة .



وأكد محافظ الجيزة علي اهتمام الذي توليه الدولة في الاهتمام بتحسين أداء الجهاز الإداري وتطوير معارف ومهارات العنصر البشري والتأهيل المستمر للكوادر البشرية مما يحقق تطوير الأداء .



وهنأ محافظ الجيزة الفائزين متمنيآ لهم دوام التوفيق ، مطالبآ ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتأدية المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل

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