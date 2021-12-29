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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

ثلوج في الإسكندرية
ثلوج في الإسكندرية

قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد  بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عد الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، بسبب منخفض جوي في البحر المتوسط .


وأضافت إيمان شاكر ، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تتكون السحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية للبلاد، وبداية من غد الخميس تسقط أمطار متوسطة رعدية  على المناطق الشمالية بداية من السلوم وحتى  الإسكندرية ".

 

وتابعت ايمان شاكر : أمطار من  خفيفة لـ متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى مساء غدا الخميس ، وبداية من يوم الجمعة تزيد شدة الامطار وحالة عدم الاستقرار، وذروة حالة عدم الاستقرار  ستكون يوم الجمعة".

 

وأكملت إيمان شاكر :" أمطار متوسطة  وغزيرة يوم الجمعة  على المناطق الشمالية والاسكندرية وستكون الأمطار مصحوبة بكرات الثلج الصغيرة ".

 

ولفتت ايمان شاكر :"  بسبب الطبيعة الجغرافية لـ سيناء قد تتحول الأمطار إلى سيول"، مضيفة:" انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ".

الأرصاد حالة الطقس امطار درجات الحرارة اخبار التوك شو

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