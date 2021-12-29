حققوا نجاحات بارزة لشركاتهم.. أهم أبطال صناعة السيارات في 2021

وراء كل سيارة ناجحة فريق عمل ناجح ومجتهد، بشر من لحم ودم حولوا أحلامهم وتطلعاتهم إلى حقيقية ملموسة، لتتحول من خلالهم قطع الحديد الباردة إلى مكان يُشعر السائق بالدفء والأمان والراحة والرفاهية والفخامة يستمتع من خلاله بتجربة قيادة لا تنسى، تنطبع في الأذهان والقلوب وتخلق حالة من الولاء للعلامة التجارية.

يتطلب تصميم وإنتاج سيارة عالية الأداء شخصيات موهوبة وملهمة قادرة على خلق حالة إبداعية خاصة وتشكيل هوية فريدة من نوعها تكون لصيقة بطراز السيارة فيحقق نجاح ويكتسب شعبية ويظل محبوب للعملاء.

الآن وبعد مرور 120 عامًا على بداية صناعة السيارات التي اصطبغت بالروح التنافسية الشديدة منذ لحظة ميلادها، يحتاج القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى شخصيات قيادية استثنائية تفكر خارج الصندوق وقادرة على تصميم طرازات تناسب المرحلة الانتقالية القادمة، وإدارة التحول من عصر محركات الاحتراق إلى العصر الكهربائي والوقود الهيدروجيني والحاجة لإنتاج سيارات بمقاييس مختلفة عن كل ما مضى بتقنيات تحافظ على البيئة وفي نفس الوقت تحظى برضا العملاء.

في السطور القادمة ترصد "صدى البلد" شخصيات بارزة ومهمة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة لشركاتها وتكتب اسمها بأحرف من نور في كتاب تاريخ المحركات الآلية.

أولا: جيم فارلي

هو رجل أعمال أمريكي والمدير التنفيذي بشركة فورد الأمريكية وضمن مجلس إدارة هارلي ديفيدسون، تولى منصبه في 4 أغسطس 2020 عقب جيم هاكيت وعلى يده استطاعت فورد أن تحقق ارباح سنوية أعلى من جنرال موتورز، عرف عنه حماسه وطموحه الشديد، من خلاله استطاعت فورد أن تقفز بقوة في المجال وأن يتضاعف سعر سهم فورد في البورصة غلى الضعف.

أعلن فارلي عددًا من الخطط المتفائلة حول المنتجات الكهربائية المستقبلية، من أهمها شاحنة البيك أب فورد F-150 Lightning ، وخطط كبيرة لفتح منشآت صناعية جديدة للسيارات والبطاريات الجديدة كليًا في تينيسي وكنتاكي مع مضاعفة عدد الوحدات المنتجة سنويا.

ثانيا: ستيفن نورمان

لم يكتف نورمان بتحقيق نجاح كبير في قطاع المبيعات لـ Vauxhall بعد تراجع دام سنوات عديدة، فقد تولى ستيفن نورمان وظيفة أهم في أوبل فوكسهول التابعة لشركة ستيلانتس المتعددة الجنسيات كنائب أول للرئيس المسؤول عن المبيعات وما بعد البيع والتسويق وحققت نجاحات مثيرة للإعجاب، وجعل طراز فوكسهول كورسا Vauxhall Corsa حاليًا السيارة الأكثر مبيعًا في بريطانيا كما أنعش سوق السيارات الكهربائية ومبيعاتها.

ثالثا: تيري بولور

رجل أعمال فرنسي والمدير التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر والرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية، وهو الذي وضع خطة الكهربة الكاملة للشركة بعد التصديق عليها من قبل الشركة الأم المالكة للاند روفر وجاكوار وهي تاتا موتورز الصينية، التي وافقت على كل مقترحاته، ومن أهمها تحويل العلامة التجارية جاكوار بالكامل وتغيير شامل في سياساتها التسويقية مع تغيير مجموعة النقل والمظهر الخارجي لتكون بشكل جديد بالكامل مع حلول 2025 والتي تشمل التخلي بالكامل عن إنتاج سيارات الـ SUV مع تغيير في أسماء الطرازات والاهتمام بتقديم سيارات رياضية ذات أداء عالي.

رابعا: أليسون جونز

تم تعيينها مؤخرا في منصب رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات ببريطانيا، بعد تاريخ حافل من الإنجازات والعطاء في مجال قطاع السيارات من خلاله تدرجت في المناصب الإدارية المختلفة لتثبت كفاءة ونشاطا وحبا وشغفا بعملها وأصبحت مشهورة بقدرتها على نكران الذات وإعطاء الفرص لفريقها لإخراج ل طاقاتهم الإبداعية، عملت مدير عام بشركة فولكس فاجن فرع المملكة المتحدة، ثم مدير عام لشركة ستيلانتس لتصبح مسؤولة عن حزمة كبيرة من العلامات التجارية وهي سيتروين و فيات وجيب و ألفا روميو وبيجو وهي كلها لا تتعدى مبيعاتها حصة الـ 10% من إجمالي مبيعات السيارات بالمملكة المتحدة.