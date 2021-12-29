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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد بتر ذراعه.. طفل يعزف على الطبول ببهجة والسر في والده

ذراعه مبتور.. طفل
ذراعه مبتور.. طفل يعزف على الطبول ببهجة والسر في والده

تعرض طفل صغير لم يتعد الـ 6 أعوام من عمره لحادثة مؤلمة بُترت على أثرها ذراعه اليمنى، والأصعب أن ذلك جاء بعد تعلمه قرع الطبول بـ 10 أيام فقط. 

لم يرد الأب لابنه أن تكون المعاناة من جوانب عديدة، فقرر ألا يحرمه من ممارسة هواياته المفضلة وصنع له يدًا مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للسماح له بإمساك العصي باستخدام طرفه الاصطناعي. 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن الذراع الصناعية التي قدمها الأب بن ريان لابنه سميث بمناسبة أعياد الميلاد، أصابته بحالة كبيرة من البهجة. 

وقال «ريان»: «لطالما أراد سميث العزف على الطبول، وإنه لأمر رائع أن يكون لديه بالفعل وأن ييقن أن إعاقته لا يمكن أن تمنعه من موهبته المميزة، خاصة أنه يريد أن يسير على خطى عازف الطبول ديف ليبارد». 

وأضاف: «صنعت اليد باستخدام مزيج من أجزاء النايلون، والمطاط الموسع المطبوع من طابعة سطح المكتب، مما يعني أن اليد تتمتع بقوة لا تصدق، لكن مع ملمس ناعم من الجلد». 

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حادثة مؤلمة ذراعه الأيمن قرع الطبول تقنية ثلاثية الأبعاد إمساك العصي طرفه الاصطناعي

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