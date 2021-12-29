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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتفوق على المريخ والهلال السوداني 6/ 3 فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تفوق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ثنائى الأندية السودانية الهلال والمريخ فى سابق المواجهات التى جرت بينهم على المستوى الأفريقي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة أندية صنداونز الجنوب أفريقي والمريخ والهلال السوداني.

والتقى النادى الأهلى فى وقت سابق بنادي الهلال والمريخ السوداني فى ١٤ مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض النادى الأهلى أمام نادي الهلال السوداني 8 مباريات وفاز فى 3 مباريات، فيما خسر فى مباراتين والتعادل فى ٣ مباريات كان سيد الموقف.

بينما شهد تاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام نظيره فريق المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا تفوق المارد الأحمر، حيث تقابل الفريقان فى 6 مباريات فاز خلالها الأهلي فى ٣ مباريات، بينما تلقى هزيمة وحيدة وتعادل الطرفين فى مباراتين.

يذكر أن مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا جاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 أبريل)

النادي الأهلي الهلال المريخ دوري ابطال افريقيا

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