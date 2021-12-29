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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجازة حتى 5 يناير.. بن شرقى وأوناجم يسافران للمغرب غدا

اشرف بن شرقى ومحمد
اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك

يسافر  الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة ، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مجموعة الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن هدفه صدارة مجموعته.

وقال كارتيرون المدير الفني  للزمالك إن دوافع الزمالك قوية لتحقيق الفوز في مباريات دوري المجموعات، وشدد على أن الفريق سيلعب لتصدر المجموعة الرابعة والمنافسة بقوة على اللقب.

وأشار الفرنسى إلى أن الزمالك سبق وواجه الوداد وبترو أتليتكو من قبل والفريق لديه خبرات اللعب في دوري أبطال أفريقيا.

وعن وجود فريقين من أنجولا في المجموعة قال كارتيرون: لدينا خبرات اللعب أمام الفرق الأنجولية وبالنسبة لي أعلم الكثير عن الكرة الأنجولية كما أعلم الكثير عن الكرة المغربية".

وشدد المدير الفني للزمالك على جاهزية الزمالك لمواجهة أي منافس خاصة وأن الفريق لديه دوافع كبيرة للمنافسة بقوة على اللقب.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة برفقة أندية الوداد البيضاوى المغربي و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين وذلك بدور المجموعات من نسخة 2021-2022.

أشرف بن شرقي محمد أوناجم الزمالك كارتيرون دوري ابطال افريقيا

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