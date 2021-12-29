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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خط أحمر.. تحذير قوي من روسيا لـ الناتو بشأن نشر أسلحة في جورجيا

روسيا تحذر الناتو
روسيا تحذر الناتو

وجهت روسيا اليوم، الأربعاء، تحذيرا قويا، للناتو بشأن نشر أسلحة في جورجيا، مشددة على أن هذا "خط أحمر" بالنسبة لموسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكون في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن نشر الناتو لمنظومات أسلحة ضاربة في جورجيا سيشكل تهديدًا مباشرا لروسيا وحلفائها، مؤكدا أن هذا بالنسبة لموسكو "خط أحمر".

وقال رودنكو: "يعتبر انضمام جورجيا إلى الناتو ونشر أنظمة الأسلحة الهجومية على أراضيها "خطا أحمر" بالنسبة لنا، لأن مثل هذه الأعمال ستغير بشكل جذري المواقع العسكرية والسياسية للقوات في جنوب القوقاز وستشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن حلف الناتو والولايات المتحدة أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو، قرر عقد المجلس في 12 يناير 2022 لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تقول إن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

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