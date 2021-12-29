أخبار التوك شو|تاج الدين: الحكومة مستعدة لمواجهة أوميكرون.. والأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة وثلوج بالإسكندرية الجمعة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مراقبة ومتابعة دقيقة.. عوض تاج الدين: الحكومة مستعدة لمواجهة أوميكرون

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وزارة الصحة وكافة المؤسسات تستعد لمواجهة متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، بداية من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي تشمل كافة الوزارات.



ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عد الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، بسبب منخفض جوي في البحر المتوسط .



قافلة مساعدات لأهالي أسوان.. ومواطنون: السيسي جاب الخير معاه..فيديو

يهتم الرئيس السيسي، بتطوير كافة قرى محافظات الجمهورية،خاصة قرى محافظات الصعيد، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

غزونا العالم.. شركة كيما: نساهم بـ10% من إنتاج اليوريا في مصر

قال محمد حسين رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة كيما أسوان، إن المصنع تم إنشاؤه عام 1960 وكان ينتج نترات الأمونيا، لاستخدامها في أغراض صناعية، ولكن مع التطور التكنولوجيا و ارتفاع أسعار الكهرباء تم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي.



260 مليار للمرحلة الأولى.. حياة كريمة: متابعة يومية من الرئيس لـ تطوير القرى

قال ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة: إن الرئيس السيسي يتابع مبادرة حياة كريمة بشكل يومي وعلى علم بكل التفاصيل حول مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري .

القومي للبحوث الفلكية: توابع زلزال اليوم ستكون "خفيفة"

علق جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على زلزال اليوم أو الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنين صباح اليوم، قائلا: اليوم سجلنا هزة أرضية بقوة 5.9 ريختر.



تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء..تفاصيل

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 29- 12- 2021.



بدعم رئاسي.. تاج الدين: كورونا أثرت بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن جائحة كورونا في مصر، أثرت بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية

الثروة السمكية: ندرس تقديم تعويضات للصيادين خلال فترة التوقف بالبحيرات

قال صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن بحيرة ناصر تعد واحدة من أكبر البحيرات على مستوى العالم، حيث تصل مساحتها إلى مليون و250 ألف متر.