قومى المرأة يصدر بحثا حول أولويات واحتياجات السيدات في مصر

أصدر المجلس القومي للمرأة مؤخرًا بحثا بعنوان "أولويات واحتياجات المرأة المصرية"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ويأتي ذلك فى إطار اختصاصات المجلس بإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، أن البحث جاء من منطلق إدراك المجلس لأهمية دور البحث العلمى الاجتماعى فى تحليل وتفسير القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقى للمرأة لا بد أن يتم بناءً على دراسات علمية.

وأوضحت أن البحث يهدف إلى الوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية لتحقيق التمكين الحقوقي لها، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء ودعم مشاركتها فى جميع مناحي الحياة، انطلاقا من أن تمكين المرأة لا يعتبر شأنا خاصا بها، ولكنه ضرورة للمجتمع بشكل عام.

وقالت رئيسة المجلس إن أهمية هذا البحث تكمن فى أنه يقدم مجموعة من الرؤى والمقترحات التى تدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

فيما أوضحت الدكتورة نسرين بغدادي، عضو المجلس والمشرفة على إعداد البحث، أن أهداف البحث تتمثل فى التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى جميع المجالات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة في تلك المجالات، وماهية المعوقات التى تحد من استفادوا من الخدمات التى تقدمها الدولة، وطرح حزمة من الرؤى والكليات التى يمكن أن تسلم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المراة. وتحقيق احتياجاتها.

ولفتت عضوة المجلس إلى أن عينة البحث تقدر بثلاثة آلاف سيدة من السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن ١٨ سنة فأكثر، وقد روعى عند تصميم عينة البحث تمثيل المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.