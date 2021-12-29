عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير الألكسو: أشيد بتجربة مصر في التحول الرقمي

محمد ولد أعمر
محمد ولد أعمر

 أكد الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" التابعة لجامعة الدول العربية، أن البيئة العلمية العربية لابد أن تكون جاذبة للعقول النابغة والمبدعين وحاضنة لكل مبتكر عربي.


وأوضح محمد ولد أعمر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العالم اليوم يقف على مشارف الثورة الصناعية الرابعة التي سيكون لها التأثير العميق في التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في مهن المستقبل، والتي ستحدد ملامحها بفضل انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبناء قواعد البيانات الضخمة، وهي مرحلة جديدة واعدة  تحمل تحديات كبيرة ولكنها فرصة للدول العربية من أجل الالتحاق بالدول المتقدمة.


وأضاف أن "الألكسو" أطلقت مشروعا يقوم على استخدام تكنولوجيا "البلوك شين" في التعليم في الوطن العربي من خلال تصميم نظام عربي موحد في شكل منصة معلوماتية لتوثيق الشهادات الجامعية العربية بهدف حل مشكلة تزوير الشهادات العلمية، وإلى بناء الثقة  بين الجامعات وأرباب  العمل، وتيسير تنقل الطلبة بين الجامعات  داخل الوطن العربي وخارجه. 


ولفت الدكتور محمد ولد أعمر، إلى أن وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب بحثوا خلال الدورة الثامنة عشر لمؤتمرهم والذي انعقد بالجزائر على مدار ٣ أيام، العديد من الصعوبات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والتي تتطلب العمل على رفع مستوى الإنفاق.


وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أنه تم الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، الذي اختتتم أعماله أمس، على تبني رؤية استشرافية للمستقبل لتحسين جودة البحث العلمي في الوطن العربي.

 

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق التصنيف العربي للجامعات في مارس المقبل، وهو معد من قبل اتحاد الجامعات العربية ومنظمة الالكسو بجامعة الدول العربية لإعداد تصنيف عربي يعتمد كل المؤشرات العلمية.
كما توجه مدير الألكسو بالشكر إلى مصر، ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترأست الدورة السابقة على ما بذلته من مجهودات لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدورة، مشيدا بتجربتها في مجال التحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

الألكسو محمد ولد أعمر البلوك شين مصر جامعة الدول العربية

ترشيحاتنا

ضبط 550 كيلو لحوم غير صالحة.. وغلق مطعم بيتزا وكشري شهير في الجيزة.. شاهد

بعد إعلان القائمة.. تفاصيل إعداد منتخب مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية

العراق.. الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

الأعلى يوميا منذ ظهور الوباء.. الولايات المتحدة تسجل 265 ألف إصابة بكورونا

الصحة العالمية تصدم البشرية بإصابات متحور أوميكرون

بعد انتشار متحور اوميكرون.. نداء هام من الصحة السعودية للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

فيديو

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

دعم وتطوير الأنشطة التربوية.. إنجازات الرئيس خلال 7 سنوات فى مجال التعليم

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ