مدير الألكسو: أشيد بتجربة مصر في التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" التابعة لجامعة الدول العربية، أن البيئة العلمية العربية لابد أن تكون جاذبة للعقول النابغة والمبدعين وحاضنة لكل مبتكر عربي.



وأوضح محمد ولد أعمر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العالم اليوم يقف على مشارف الثورة الصناعية الرابعة التي سيكون لها التأثير العميق في التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في مهن المستقبل، والتي ستحدد ملامحها بفضل انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبناء قواعد البيانات الضخمة، وهي مرحلة جديدة واعدة تحمل تحديات كبيرة ولكنها فرصة للدول العربية من أجل الالتحاق بالدول المتقدمة.



وأضاف أن "الألكسو" أطلقت مشروعا يقوم على استخدام تكنولوجيا "البلوك شين" في التعليم في الوطن العربي من خلال تصميم نظام عربي موحد في شكل منصة معلوماتية لتوثيق الشهادات الجامعية العربية بهدف حل مشكلة تزوير الشهادات العلمية، وإلى بناء الثقة بين الجامعات وأرباب العمل، وتيسير تنقل الطلبة بين الجامعات داخل الوطن العربي وخارجه.



ولفت الدكتور محمد ولد أعمر، إلى أن وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب بحثوا خلال الدورة الثامنة عشر لمؤتمرهم والذي انعقد بالجزائر على مدار ٣ أيام، العديد من الصعوبات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والتي تتطلب العمل على رفع مستوى الإنفاق.



وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أنه تم الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، الذي اختتتم أعماله أمس، على تبني رؤية استشرافية للمستقبل لتحسين جودة البحث العلمي في الوطن العربي.

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق التصنيف العربي للجامعات في مارس المقبل، وهو معد من قبل اتحاد الجامعات العربية ومنظمة الالكسو بجامعة الدول العربية لإعداد تصنيف عربي يعتمد كل المؤشرات العلمية.

كما توجه مدير الألكسو بالشكر إلى مصر، ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترأست الدورة السابقة على ما بذلته من مجهودات لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الدورة، مشيدا بتجربتها في مجال التحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي.