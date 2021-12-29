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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتماد الميزانية المبدئية لشركة الأهلي لكرة القدم.. وعبدالصادق بديلا لـ غالي

صدى البلد

عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها الأول ظهر اليوم بحضور محمود الخطيب ممثلًا عن النادي، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي ممثلًا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة بصفته نائبًا للمشرف العام على الكرة، ومصطفى مراد فهمي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وإبراهيم المنيسي ممثلًا عن مجلة الأهلي، وعمرو شاهين، المدير التنفيذي للشركة، الذي قال إن الجمعية العمومية قررت اليوم تعيين علاء عبدالصادق عضوًا بمجلس إدارة الشركة، وقبول اعتذار حسام غالي بعدما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي. 

وأضاف «شاهين» أن الاجتماع شهد التنسيق حول العديد من الأمور الخاصة بالشركة؛ من بينها تعيين مراقب للحسابات ومستشارين قانونيين واعتماد الميزانية المبدئية للشركة، وأن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات واعتمادات تفي بحاجة العمل بالشركة على الوجه الأكمل.

شركة الأهلي لكرة القدم حسام غالي علاء عبدالصادق اعتماد الميزانية المبدئية ياسين منصور محمود الخطيب

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