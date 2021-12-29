البيئة : زراعة 20 ألف شجرة وشتلة بالمدارس و3000 "خافضة للملوثات" بالتبين

قامت وزارة البيئة بتشجير العديد من القرى والمحافظات والاحياء بالتعاون مع مبادرة رئيس الجمهورية “ حياة كريمة ”.

وانتهت وزارة البيئة من إنشاء مشتل على مساحة 5 فدان بمدينه الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وتشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الأشجار التي لها قدرة على خفض الملوثات وتقديم الدعم البيئي بالأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتله للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والأحياء.



نفذت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع ووزارة البيئة تدعم مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية بالأشجار ليبلغ أجمالي ما تم زراعته حتى الآن أكثر من 106 ألف شجرة وتم اختيار أنواع من الأشجار المثمرة التي تتلاءم مع كل محافظة البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المشتل المركزي بالقاهرة الجديدة ليكون المصدر الرئيسي لإنتاج الأشجار والشتلات .



تم مراعاة البعد الاقتصادي خلال تشجير في مختلف القرى واختيار أنواع من الأشجار قليلة الاحتياجات المائية وتوفير أشجار مثمرة بكل قرية للاستفادة منها فى عدة نواحي بيئية لتحسين نوعية الهواء وخفض الملوثات ونواحي اقتصادية من خلال توفير فرص عمل مباشرة او غير مباشرة من خلال الاستفادة من ثمار تلك الأشجار بجانب عمل بعض المشروعات (كتربية ديدان الحرير على أوراق توت .

