بعد 50 سنة أهلي.. علاء عبد الصادق عضوا بشركة القلعة الحمراء بديلا لحسام غالي

أعلنت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم ، تعيين علاء عبد الصادق عضوًا بمجلس إدارة الشركة ، وقبول اعتذار حسام غالي بعدما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي، خاصة وأن اللائحة تمنع الجمع بين المنصبين .



وجاء ذلك في الإجتماع الذي جرى اليوم بحضور محمود الخطيب ممثلًا عن النادي وياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلًا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائبًا للمشرف العام على الكرة ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وابراهيم المنيسي ممثلًا عن مجلة الأهلي.



ويعد علاء عبد الصادق ، صاحب مسيرة ناجحة يحفها الوفاء والانتماء للقلعة الحمراء بدأت عام 1974 ، حينما انضم لمدرسة الكرة بالنادي، واستمر من وقتها الي يومنا هذا ابنا مخلصا للنادي يسعى لخدمته في كل المواقف .



بداية عبد الصادق جاءت عن طريق اختبارات الناشئين وكان عمره وقتها 10 سنوات، ولحق بمدرسة الكرة في قطاع الناشئين من وقتها ولم يغيب عن الأهلي ، وتعاقب الكثير من الأجيال عليه بين السبعينات والثمانينات والتسعينات ، و شهدت الكثير من البطولات خلال هذه الفترات التي اقتربت من 19 عاما كان عبد الصادق أحد كوادر الفريق .



وتعد بداية عبد الصادق في حياته العملية كانت عضوا بلجنة الكرة مع الرموز حسن حمدي والخطيب وطارق سليم ، داخل جدران النادي الأهلي، واكتسب الكثير من الخبرات من خلال الجلوس وسط هذه القامات، و يسعى حتى الآن للحفاظ على هذه القيم التي تعلمها منهم.



ويعود عبد الصادق من جديد للمساهمة في رسم مسيرة وخارطة طريق كرة القدم بالنادي ووضع استراتيجية ورؤية المشرف العام على الكرة محمود الخطيب وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور

علاء عبد الصادق واحد من أهم الكوادر الإدارية ،والذى تنبأ له صالح سليم أسطورة النادى الأهلى بمستقبل إدارى باهر، مؤكدا للمقربين منه أنه الخليفة الشرعى لطارق سليم وثابت البطل

عبد الصادق في سطور من الإنجازات

علاء عبد الصادق من مواليد 20 أبريل 1964 بحى السبتية بالقاهرة وبدأت قصته مع كرة القدم فى مركز شباب روض الفرج وانضم علاء عبد الصادق للنادى الأهلى وعمره 10 سنوات لخوض اختبارات الناشئين برفقة شقيقه خالد وتدرب على يد شوقى عبد الشافى مدرب فريق الناشئين تحت 15 سنة ثم انتقل ليلعب للفريق الأول موسم 84-1985 على يد محمود الجوهرى .



واستمر علاء عبد الصادق، فى الأهلى لمدة 11 موسما بالفريق الأول وخاض أول مباراة رسمية أمام الزمالك فى دور الـ 8 لكأس مصر يوم الأحد 4 أغسطس 1985 وهى المباراة الشهيرة التى خاضها الأهلى بالناشئين، وكان فى فريق تحت 21 سنة الذى كان يدربه أنور سلامة ، وفاز شباب الأهلى على كبار الزمالك 3-2

واستمر مع الفريق الأول حتى ختام موسم 95-1996 إذ أعلن اعتزاله بعد 11 موسما حافلا بالانتصارات والبطولات.

حيث حصل مع الأهلى على 19 بطولة وهى الدورى العام 6 مرات مواسم 85-86 , 86-87 , 88- 89 , 93 – 94 , 94 – 95 , 95 – 96 وكأس مصر 6 مرات أعوام 85 , 89 , 91 , 92 , 93 , 1996 الى جانب أبطال الدورى الافريقى عام 1987 وكأس الكؤوس الأفريقية 3 مرات أعوام 85 , 86 , 1993 وأبطال الكؤوس العربية عام 1995 والافروآسيوى عام 1989 والكأس التنشيطية البديلة للدورى العام 89-1990.

ولأنه كان مدافعا فقد سجل 8 أهداف فقط طوال مبارياته فى كافة البطولات والتى بلغت 202 مباراة كان أهم أهدافة ذلك الذى أحرزه فى مرمى الزمالك يوم 16 نوفمبر 1990 وفاز به الأهلى 1- صفر.