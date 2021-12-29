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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مكتبة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

شهدت مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول كلا من اللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية واللواء محمد شريف رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار واللواء محمد السعدني مدير مدينة الفنون والثقافة والدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة العاصمة، وفادي حبشي المستشار القانوني لمكتبة الإسكندرية والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، والمهندس يوسف صلاح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية ودينا يوسف رئيس قطاع المكتبات.

وقال الدكتور “مصطفي الفقي” إن الاهتمام بالثقافة يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لأن الثقافة هي من تصنع تقدم الأمم لذلك تم عقد ذلك البروتوكول لتعزيز التعاون بين مكتبة الاسكندرية و مكتبة العاصمة.

 و أكد "الفقي" أن مكتبة العاصمة صرح عظيم و تعد أكبر مكتبة في القاهرة و سيكون لها دور أساسي في تقديم المزيد كن الثقافة والحضارة، وننشر حقائق عن مكتبة العاصمة.

 

صرح ثقاقي

وستقوم مكتبة الإسكندرية بتوفير نسخة عرض إلكترونية للتصفح خاصة بكتاب وصف مصر في اخر إصدار له، مع تحديد مواصفات الأجهزة التي تتناسب مع ذلك، وكذلك تقدم  الدعم الفني لمكتبة العاصمة "مدينة الفنون والثقافة" في وضع مواصفات خاصة بوحدات عرض كتاب وصف مصر مع مواصفات الضبط البيني وقائمة بأهم الموردين لها.

ويتم التعاون بين الطرفين في مجال النشر والتوزيع، وذلك وفق اتفاق منفصل يتعلق بكل إصدار مشترك، وذلك وفق اتفاق خاص بخطة النشر والتوزيع المشترك وحقوق الملكية الفكرية.

كما يشمل البروتوكول التعاون في مجال إقامة العروض الثقافية والفنية التي يمكن إعدادها ويشمل ذلك معارض الكتب المشتركة واستضافة المؤلفين والكتاب العالميين وإقامة معارض فنية (للصور والأفلام)، ومجالات المكتبات ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم وحفظ المخطوطات والكتب النادرة والصور والافلام والاسطوانات القديمة وذلك وفق اتفاق منفصل أو مخاطبات رسمية كملحق للاتفاقية.

وتقوم مكتبة الإسكندرية بدعم مكتبة العاصمة – مدينة الفنون والثقافة في التدريب على إقامة معارض الكتب وورش العمل وتشمل (تصميم المواد الدعائية، المعارض الرقمية، الترويج لمكتبة مدينة الفنون والثقافة وأنشطتها).

وتقوم مكتبة العاصمة - مدينة الفنون والثقافة بتوجيه الدعوة لمكتبة الاسكندرية للمشاركة في الموسم الثقافي الرقمي الذي تقدمه مكتبة العاصمة سنويا والذي سيذاع عبر محطات التليفزيون مع نقله عبر الإنترنت بلغات مختلفة.

مكتبة الاسكندرية الدكتور مصطفى الفقي متحف العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة زين عبدالهادي

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