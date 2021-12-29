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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدء الموسم المسرحى لنوادى مسرح الطفل بقصور الثقافة

صدى البلد

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة  الدكتورة حنان موسى، الموسم المسرحي لإنتاج نوادى مسرح الطفل على مستوي الأقاليم الثقافية، المزمع تنفيذه أول يناير حتي نهاية فبراير لعام 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن انطلاق الموسم المسرحي يأتي في إطار الاهتمام بخيال الطفل وتوعيته وتثقيفه سياسيا واجتماعيا، وتربويا، باعتباره نواة المجتمع الذى نود أن يتحقق لديه فكرة الإبتكار، وخلق حالة من الدهشة من خلال أعمالا مسرحية تساعد على تنمية قدراته على التذوق والإبتكار للتعبير عن رأيه وكذلك تنمية الحس الوطنى لديه والهوية المصرية، وبث مفاهيم  تقبل  الآخر والتعايش معه، بالإضافة لأهمية العمل بروح الفريق ومواكبة افكار العصر الحديث. 

معايير خاصة

وبدأ تلقى المشاريع اعتبارا من  أمس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ويستمر ذلك حتى الأحد 16 يناير 2022، وذلك وفقا للضوابط والمعايير الخاصة لنوادى مسرح الطفل للموسم المسرحي لعام 2022/2021.

وترسل المشاريع على عنوان الإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر الطفل بجاردن سيتى، 7 ش كمال الدين صلاح، أمام السفارة الأميركية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة الأقاليم الثقافية مسرح الطفل نوادي مسرح الطفل

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