برلمانية: الرئيس السيسي يحقق أحلام الصعيد بإطلاق المشروعات العملاقة الجديدة

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق أحلام جماهير وأهالي صعيد مصر بإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى صعيد مصر مشيرة الى أن هذه المشروعات سوف تحقق التنمية الشاملة والحقيقية داخل الصعيد بعد سنوات طويلة عانى فيها صعيد مصر من الإهمال والتهميش.



وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم إن لرئيس عبد الفتاح السيسى فتح باب آفاق التنمية الشاملة والحقيقية على مصراعيه أمام جميع محافظات ومدن ومراكز صعيد مصر من خلال افتتاح وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، ضمن "أسبوع الصعيد" في إطار الخطة التي أولاها الرئيس الاهتمام منذ العام 2014 وبما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة الأهمية الكبيرة للمشروعات الجديدة بمحافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقليم صعيد مصر لتنتقل هذه المشروعات من مرحلة التخطيط والتنفيذ لتصبح واقعا ملموسا على الأرض، يحصده صعيد مصر بعد 7 سنوات من العمل بمختلف القطاعات.



وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل باهتمام الرئيس السيسى بملف الصناعة فى صعيد مصر وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا والمجمع الصناعي بقرية هو بمحافظة قنا والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مؤكدة أن هذه المجمعات سوف توفر الالاف من فرص العمالة لجماهير وشباب صعيد مصر.



وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الأهمية الكبيرة لمختلف المشروعات والتي تهدف إلى تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم مشيدة بافتتاح الرئيس السيسى لمشروعات محاور الطرق والنقل، ولا سيما محاور النيل ومنها محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، و محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل (طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب" وبين البر الغربي للنيل "طريق الفيوم بني سويف"، محور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل ومحور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، محور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل.