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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: السيسي نجح فى تحويل تحديات الدولة إلى فرص تنموية عملاقة

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد إنجازات غير مسبوقة بداية من تطوير البنية التحتية، والعمل على تهيئة المناخ العام من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك توفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر الأوفياء من عمال ومهندسين.  

وأضاف منظور، في بيان له، أن وزارة النقل على مدار السنوات الأخيرة الماضية استطاعت تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية"، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة  لبناء الجمهورية الجديدة.  

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر في الوقت الراهن تحت قيادة الرئيس السيسي تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية ومترو الانفاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وأكد منظور أن منظومة الطرق من القطاعات التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مُشيرًا إلى أن كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل شهدت أيضًا تطورات ملحوظًا بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين.

وتابع:"خطط الدولة المصرية استهدفت تطوير مشروعات النقل من أجل إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع"، مُذكرًا أن مصر حققت عددًا من الجوائز الدولية في مجال النقل وحظت بإشادة كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، والذي تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.

السيسي مترو الأنفاق السكك الحديدية مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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