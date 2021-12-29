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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. 7 مرشحين بالقائمة المبدئية لشغل وظيفة عميد طب طنطا

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب للأساتذة العاملين بالكلية.

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ضمت قائمة المتقدمين الدكتور أحمد محمد غنيم الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون وعميد كلية الطب، والدكتور أحمد شوقى إبراهيم الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، والدكتور أيمن عبد المقصود يوسف عبد الغنى أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم العناية المركزة الجراحية، والدكتور حسام الدين فتح الله الصاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتورة سحر محى الدين هزاع أستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور على على محمد الشربينى أستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور محمد محمد مختار البديوى الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني يتم تلقي الطعون من السبت 1 يناير المقبل حتى الأحد 2 يناير ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين الثلاثاء 4 يناير، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي السبت 8 يناير.

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يذكر أن جامعة طنطا سبق وأعلنت شروط التقدم لشغل المنصب والتى تضمنت: أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالجامعة وعلى رأس العمل لمدة عام على الأقل في تاريخ التقدم للترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة".

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