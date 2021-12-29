زكي: أهلي 2007 قدم مباراة كبيرة ويستحق الفوز برباعية على الزمالك

أبدي أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، في ملعبه، برباعية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن لاعبيه استحقوا الفوز، بعدما قدموا مباراة كبيرة.

أوضح زكي أن هذه هي أول مباراة ديربي تجمع بين الفريقين في بطولة الجمهورية، وأن الفوز بها خطوة رائعة في مشوار الأهلي بالمسابقة، مشيرًا إلى أن لاعبيه كانت لديهم دوافع كبيرة للغاية لتحقيق الفوز، وتقديم هذا الأداء المشرف، وسط سيطرة كاملة على مجريات اللعب طوال الـ٩٠ دقيقة.

أضاف زكي مؤكدًا أن التعادل في المباراة السابقة أمام البنك الأهلي وضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين، وضاعف من رغبتهم في تحقيق الفوز على الزمالك.

وأشار المدير الفني لـ«أهلي ٢٠٠٧» إلى أن التوفيق حالف الفريق بشكل كبير في مباراة اليوم، وخاصة في توقيتات الأهداف، حيث جاء الهدف الأول تحديدًا بعد لحظات من بداية المباراة، مما منح أريحية كبيرة للاعبي الأهلي.

وأكد زكي أنه ركز على الحالة النفسية للاعبي الأهلي قبل المباراة، وأن الكابتن خالد بيبو مدير القطاع والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع حرصا على الحديث معهم، والتاكيد على ضرورة اللعب بهدوء وتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز.

اختتم زكي حديثه مؤكدًا أن «أهلي ٢٠٠٧» يسعى بقوة للفوز بلقب بطولة الجمهورية هذا الموسم، وأن الفوز في لقاء اليوم يعد خطوة مهمة للغاية في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.