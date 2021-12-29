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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات بطولة الكاراتيه للطلاب "كاتا" بالصالة المغطاة بجامعة المنيا

بطولة الكاراتيه بجامعة
بطولة الكاراتيه بجامعة المنيا

شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات بطولة الكاراتيه للطلبة والطالبات "كاتا"، والتي تأتي ضمن فعاليات ومسابقات دوري الجامعة الرياضي للعام الجامعي 2021/2022 التي يشرف على تنظيمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، على مدار يومين، بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي، وذلك وفق إجراءات احترازية، وأن يكون المشاركون بالبطولة من متلقي لقاح فيروس كورونا.

بدأت فعاليات افتتاح البطولة بطابور عرض للطلاب المشاركين من جميع كليات الجامعة، وعرض كاتا من الطلاب “القادرون باختلاف” من ذوي الهمم، للاعبة فريدة محسن سيد، واللاعب كيرلس، ولاعبين من نادي السكة الحديد بالمنيا، وعروض جماعية لطلاب متحدي الإعاقة من مركز شباب مدينة أ، كما قدم طلاب كلية التربية الرياضية عروضاً فنية بعنوان "بنات مصر"، و"في حب مصر" لطالبات قسم التمرينات، وعرض كاراتيه بعنوان "تحيا مصر"، لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية تخصص كاراتيه.

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وأبدي رئيس الجامعة سعادته بعودة الحياة للأنشطة والمنافسات الطلابية بالجامعة، باعتبارها جزءا أصيلا بالعملية التعلمية، وأساسا في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، متمنياً أن تكون البطولة ناجحة وموفقة وأن تشهد أجواء رياضية رائعة، ومقدماً الشكر لجميع القائمين على التنفيذ، ومشيداً بأداء الطلاب البدني ومهاراتهم الحركية بالعروض الرياضية لحركات "الكاتا".

حضر افتتاح البطولة عمداء الكليات ووكلاؤها، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ، ومنسقو الأنشطة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومديرو الإدارات بالإدارة العامة، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وأخصائي الإدارة وبالكليات، وطلاب الجامعة.

كما أشرف علي العروض التي قدمت خلال افتتاح البطولة الدكتورة منال أحمد، والدكتور طه بدوي، والدكتورة آية حسام، والدكتورة جهاد محمد، وأمنية محمود المعيدة بكلية التربية الرياضية، وكابتن شذا.

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