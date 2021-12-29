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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد علوان يشرح إلى أين تذهب الشوائب الناتجة من معالجة مياه مصرف بحر البقر.. فيديو

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه بحر البقر

قال المهندس محمد علوان مهندس التخطيط والمتابعة في محطة معالجة مياه بحر البقر، إن الشوائب تأتي من أحواض الترسيب وأحواض الخلط السريع والبطيء وهذه الشوائب يتم تجميعها في أنابيب في مبني التكيف الميكانيكي، مؤكدا أن هناك حوضا لتجميع الشوائب "الحمأة " وهذا يتم من خلال 12 طرمبة.

 

ومن جانبه وأضاف مينا هرمينا  كبير منسقي مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر خلال لقائه في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن المحطة مقامة علي 155 فدانا، مشيرا إلي أن غرفة التحكم هي العقل المدبر لمحطة معالجة مياه بحر البقر لأنها تقوم بمراقبة وتشغيل كل شيء يعمل في المحطة، مؤكدا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر دخلت موسوعة جينيس كـ أكبر مصنع ينتج الحمأة حول العالم.

 

وأوضح مينا هرمينا ، أن تقنية Scada تتحكم في 155 فدانا من الأجهزة والمعدات ، مشيرا إلي أن خصائص المياه تتحكم في طريقة استخدام الفلاتر .

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