أبرزها ضريبة الدمغة.. 9 تشريعات أثارت الجدل تحت قبة البرلمان في 2021

شهد مجلس النواب في 2021، عددًا من التشريعات التي أثارت الجدل تحت قبة المجلس، آخرها مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الذي رفضه النواب بعد حالة من الجدل، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين، نستعرضها في سياق التقرير التالي:

1- تعديلات لائحة البرلمان

شهدت مناقشات مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب -والتي تشمل تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام وتقليص عدد أعضاء الائتلافات البرلمانية من 3 أعضاء علي الأقل بدلا من 10 نواب علي الأقل- جدلا واسعا بسبب المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية وانخفاض عددها.

2- حماية وتنمية البحيرات السمكية

كما شهد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، حالة من الجدل، خلال دور الانعقاد الأول، وبالأخص عند مناقشة المادة 23، الخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد، والتي أشعلت الجدل بين النواب والحكومة خلال الجلسة العامة في البرلمان.

3- صندوق الوقف الخيري

شهدت الجلسة العامة أيضا، حالة من الجدل عند مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك عقب تقدم المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ ليكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “ بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.

4- الصكوك السيادية

انقسمت الجلسة العامة للبرلمان ما بين مؤيد ومعارض خلال مناقشة مشروع قانون ”الصكوك السيادية“المقدم من الحكومة، حيث رفضه البعض بحجة أن الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك.

فيما أيده أغلبية النواب، مؤكدين أنه يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

5- الموارد المائية والري

أثارت المادة (100) من مشروع قانون الموارد المائية والري حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون، حيث نصت المادة على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.

وطلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ، نظرا لأنها غير محددة كما سيفرض عليها حظر وعقوبات ما يتطلب ضرورة تعريفها.

6- المالية الموحد

أثار مشروع قانون المالية العامة الموحد، الجدل أيضا، وذلك لتتعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، ففي المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، فيما نصت المادة 68 من مشروع القانون على ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما رفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين أحمد سمير ومحمود قاسم اقتراحًا بحذف المادة تمامًا، حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وأن هناك قانون ينظم الأمر.

7. المسئولية الطبية

أثار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، ‏الجدل بعدما أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس النواب مشروع القانون ‏للجان المختصة، حيث رفضت نقابة الأطباء مشروع القانون، وتقدمت بمشروع قانون جديد، كانت ‏قد عرضته خلال الفصل التشريعي الأول وتم رفضه، ومن ثم طرحته للحوار ‏المجتمعي وتقدمت به مرة أخرى.‏

8. ضريبة الدمغة

قرر مجلس النواب، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بعد رفضه من قبل العديد من النواب، الذين شنوا هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين، على حد قولهم.

9. نقابات المهن الفنية

وأخيرا وليس بآخرًا، رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.