عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها ضريبة الدمغة.. 9 تشريعات أثارت الجدل تحت قبة البرلمان في 2021

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب في 2021، عددًا من التشريعات التي أثارت الجدل تحت قبة المجلس، آخرها مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الذي رفضه النواب بعد حالة من الجدل، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين، نستعرضها في سياق التقرير التالي:

1- تعديلات لائحة البرلمان
شهدت مناقشات مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب -والتي تشمل تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام وتقليص عدد أعضاء الائتلافات البرلمانية من 3 أعضاء علي الأقل بدلا من 10 نواب علي الأقل- جدلا واسعا بسبب المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية وانخفاض عددها.
2- حماية وتنمية البحيرات السمكية
كما شهد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، حالة من الجدل، خلال دور الانعقاد الأول، وبالأخص عند مناقشة المادة 23، الخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد، والتي أشعلت الجدل بين النواب والحكومة خلال الجلسة العامة في البرلمان.

3- صندوق الوقف الخيري
شهدت الجلسة العامة أيضا، حالة من الجدل عند مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك عقب تقدم المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ ليكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “ بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.
4- الصكوك السيادية
انقسمت الجلسة العامة للبرلمان ما بين مؤيد ومعارض خلال مناقشة مشروع قانون ”الصكوك السيادية“المقدم من الحكومة، حيث رفضه البعض بحجة أن الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك.

فيما أيده أغلبية النواب، مؤكدين أنه يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

5- الموارد المائية والري

أثارت المادة (100) من مشروع قانون الموارد المائية والري حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون، حيث نصت المادة على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.

وطلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ، نظرا لأنها غير محددة كما سيفرض عليها حظر وعقوبات ما يتطلب ضرورة تعريفها.

6- المالية الموحد

أثار مشروع قانون المالية العامة الموحد، الجدل أيضا، وذلك لتتعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، ففي المادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، فيما نصت المادة 68 من مشروع القانون على ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما رفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين أحمد سمير ومحمود قاسم اقتراحًا بحذف المادة تمامًا، حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وأن هناك قانون ينظم الأمر.

7. المسئولية الطبية

أثار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، ‏الجدل بعدما أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس النواب مشروع القانون ‏للجان المختصة، حيث رفضت نقابة الأطباء مشروع القانون، وتقدمت بمشروع قانون جديد، كانت ‏قد عرضته خلال الفصل التشريعي الأول وتم رفضه، ومن ثم طرحته للحوار ‏المجتمعي وتقدمت به مرة أخرى.‏

8. ضريبة الدمغة

قرر مجلس النواب، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بعد رفضه من قبل العديد من النواب، الذين شنوا هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين، على حد قولهم.

9. نقابات المهن الفنية

وأخيرا وليس بآخرًا، رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

قانون البرلمان الحكومة مجلس النواب الموازنة العامة

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تكشف لغز اختفاء الدراجات البخارية بالمنزلة في الدقهلية.. شاهد

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

الصحة العالمية: 2022 سيكون العام الذي نضع فيه حدا لوباء كورونا

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس| فيديو

بعد عشرات القبلات على الملأ.. كيف انتهت قصة حب ندى الكامل وأحمد الفيشاوي؟

انطلاق معرض AUTUNE SHOW 2022 للسيارات والدراجات المعدلة ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

الصحة العالمية تتوقع انتهاء المرحلة الحرجة لـ كورونا في هذا الموعد

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي..وزير التموين يعلن إعادة هيكلة منظومة الدعم في 2022

مفاجآت بالجملة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الأفريقية رسميا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

ماذا قال وزير التعليم عن استكمال منهج رابعة ابتدائي؟ .. فيديو

ثقافة العلوم والابتكار.. مبادرات تطوير منظومة التعليم العالى خلال7 سنوات.. فيديوجراف

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس 97

قدمت كاملة أبو ذكرى وعز والمرسى.. سميرة محسن: اتجهت للإنتاج بسبب أفلام المقاولات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ