طاقة النواب: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات القطاع.. والدليل مشروع "بنبان"

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحملة الظالمة على الوطن من جانب البعض بالزعم، أنه يتم تهميش القطاع الخاص في المشروعات القومية والعملاقة التي تنفذ في الدولة، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك كامل في كافة مشاريع الإعمار والتنمية ومنها مشاريع الطاقة الضخمة.



ونوه صالح عوض الله، في تصريحات له اليوم، بمساهمة نحو 32 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، باستثمارات تخطت ملياري دولار، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة مشاركة قوية ومتميزة على مدار 7 سنوات مضت ولا تقتصر على الاستثمار الأجنبي فقط، لافتا إلى أن الشركات المحلية والمصرية لها باع كبير في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عشرات من مشاريع الطاقة في الوطن.



واختتم النائب حسام صالح بأن ما تحقق في مجال الطاقة في الوطن طوال الفترة الماضية، يؤكد تحقيق إنجازات حقيقية سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.