الديهي:الرئيس لا يضع حجر أساس لأي مشروع ولكن يوجه ثم يفتتح المشروعات

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد، مؤكدا أن هذه المشروعات غير مسبوقة في التاريخ المصري.



وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه بالورقة والقلم، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الافتتاحات تخللها زيارة الرئيس السيسي لأهالي قرية غرب سهيل في محافظة أسوان، لافتا إلى أنه لم نرى الرئيس يضع حجر أساس لأي مشروع ولكن دائما يوجه بعمل المشاريع وبعدها يفتتحها.



وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن التواضع كان عنوان أهل أسوان في حديثهم عن الرئيس السيسي، مستدركا أن فرحة غامرة على وجوه المواطنين خلال الزيارة.



وأكمل الإعلامي نشأت الديهي، أن نبض الشارع مهم والحديث مع الناس في غاية الأهمية وهذا ما يفعله الرئيس السيسي في العديد من المناسبات.

فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بمحافظة أسوان، وذلك ضمن أسبوع افتتاحات الصعيد الذي بدأ الأربعاء الماضي من محافظة أسيوط.

وأثناء الحفل الختامي الذي أقيم في المسرح الروماني بأسوان، وجه الرئيس السيسي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان بالعمل على تطبيق فكرة الهوية البصرية الجديدة لـ أسوان التي عرضها مجموعة من شباب الجامعة الألمانية.

وأحتوي العرض الذي قدمه مجموعة من طلاب الجامعة الألمانية على شرح مبسط حول مشروع الهوية البصرية الخاص بمحافظة أسوان، الفكرة التى حازت إعجاب الرئيس السيسي ووجه بتطبيقها في الحال.

وفي ختام العرض سأل الرئيس الطلاب الذين قاموا بالعرض، "بكام.. بكام؟"، مضيفا: "مش لازم تكملوا شغلكم وتقولوا بكام.. مش في كلية هندسة في الجامعة لما نطرح ده نقول يتكلف كام".

وتابع الرئيس: "والله ما أقصد أن التكلفة عائقا مش هنعمله.. لأ هنعمله، وكنت أتمنى لو حبينا نعمل ده في الخدمات العامة أو المباني اعرف يتكلف كام".

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن الهوية البصرية التى أعجب بها الرئيس السيسي ووجه بتطبيقها..