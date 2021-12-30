أخبار التعليم | عبدالغفار: تعديل المادة 121 يعطي للأساتذة المتفرغين حق الجمع بين المكافأة والمعاش.. فنانة ونجمة منذ الطفولة.. صابرين: التمثيل تسبب في رفدي يومين من المدرسة|نوستالجيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فنانة ونجمة منذ الطفولة.. صابرين: التمثيل تسبب في رفدي يومين من المدرسة|نوستالجيا

واسترجعت الفنانة صابرين ذكرياتها فى مرحلة الطفولة والمدرسة، حيث درست الفنانة فى مدرسة الفلكي الاعدادية، وصابرين تنتمي لاسرة فنية عريقة فهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف،

رئيس جامعة طنطا: خطة بحثية لدعم استراتجية مصر للتنمية المستدامة 2030

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا دعم الجامعة الكامل لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى إطار اهتمام الدولة بربط البحث العلمى بالصناعة والإنتاجية.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية للطلاب غير المتخصصين بجامعة المنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض الفنون التشكيلية لطلاب كليات الجامعة، في دورته الرابعة، الذي أشرف علي تنظيمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف محو الأمية الفنية للطلاب غير المتخصصين وصقل مواهبهم وتبني إبداعاتهم.

قوافل جامعة المنيا المتكاملة تختتم زيارتها لقرية العقيلة بالعدوة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن انتهاء فعاليات سلسلة الخدمات الطبية والطبية البيطرية والتوعوية التي قدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا لأهالي القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا لعام 2021م، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عبدالغفار: تعديل المادة 121 يعطي للأساتذة المتفرغين حق الجمع بين المكافأة والمعاش

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل المادة 121 من أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ بهدف أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تساوي كامل الأجر لنظيره من أعضاء هيئة التدريس العاملين؛ بحيث لا يُنتقص من حقوقه المالية أية مبالغ، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، مشيرًا إلى أن هذه المادة قبل التعديل كانت تنص على انتقاص المكافأة بمقدار المعاش.

التعليم: تدريب القائمين على منظومة التطوير التكنولوجي بالمدارس للحفاظ على سلامة الأفراد

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى احتفالية أُقيمت اليوم، مديرى مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين المتميزين بإدارة البنية التكنولوجية، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، ومحسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووليد الفخرانى مدير البنية التكنولوجية، ومديرى إدارات التطوير التكنولوجى بالمحافظات.

جامعة أسوان تنظم قافلة طبية في غرب سهيل بعد زيارة السيسي.. صور

نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان قافلة طبية بقرية غرب سهيل ، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عقب زيارته لأهالي القرية.

محافظ القليوبية: المدارس جاهزة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ياسر محمود، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة الانتهاء من تجهيز المدارس والاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي، والتأكيد على مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المدارس، ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نصف العام.