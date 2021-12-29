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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تحشي كرنب على الهواء.. وعبد الباسط حمودة: مبعرفش اعمل شاي

بسمة وهبه
بسمة وهبه

قامت الإعلامية بسمة وهبة فى فقرة الطبخ على الهواء ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،  بحشو محشي الكرنب والبصل على الهواء، قائلة: "أنا هغير البرنامج لبرنامج طبخ وبدل ما تبقى اسمها أبلة نظيرة هتبقى اسمها أبلة بسمة".

 

وقال الفنان عبد الباسط حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، إنه لا يساعد زوجته فى أعمال الطبخ فى المنزل، ولكن يترك كافة أعمال المنزل على زوجته وزوجات أولاده، معقباً:" " أنا مبعرفش أعمل كوباية شاى".

 

وفى سياق أخر، أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالمشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في صعيد مصر، قائلة "مصر زي القطر لما بتنطلق مبتقفش، لا يحبطها مروجو الشائعات، قطر التنمية انطلق ومحدش هيقدر يوقفه، والصعيد كان منسيا ومهملا دلوقتي بقى غرقان في الإهمال، قطر التنمية ماشي بسرعة الصاروخ ويضيء كل مكان مظلم في مصر".

 

وأضافت وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن رئيس الجمهورية، زار قرية غرب سهيل وشارك الأطفال أسبوع أفراح التنمية، والصورة هناك كانت بألف معنى: "هذه هي الحياة الكريمة التي وعد بها الرئيس أهالي الصعيد".

 

وأكدت، أن المواطن المصري أصبح يرى مئات المشروعات التي تفتتح في كل القطاعات مثل الطرق والطاقة والصناعة والتعليم والصحة، وبالتالي أصبح قادرا على ففهم حجم الإنجاز الذي حدث في مصر وتحديدا الصعيد، وما حدث خلال 7 سنوات لم يحدث منذ 100 سنة.

بسمة وهبة برنامج طبخ 90 دقيقة أبلة نظيرة عبد الباسط حمودة عبدالفتاح السيسي

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