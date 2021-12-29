أبو العينين: الصعيد يعيش عصره الذهبي في عهد السيسي.. والمشروعات العملاقة حققت طفرة تنموية لأهلنا في الجنوب

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، جهود القيادة السياسية والدولة المصرية في تطوير وتنمية الصعيد من خلال المشروعات العملاقة التي افتتحها الرئيس السيسي على مدار أسبوع في جنوب مصر.

وقال أبو العينين إن جميعنا فخر لما شاهدناه من مشروعات عملاقة فى صعيد مصر .. فالرئيس السيسي أنهي 2021 بخير ختام وفاتحة خير للعام الجديد، بأسبوع من الإنجازات وعشرات المشروعات الكبرى التي تخلق واقعا جديدا لأهلنا فى الجنوب .

وقال خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أسبوع لم يشهده الصعيد فى تاريخه، مشروعات عملاقة من أسيوط لأسوان بتكلفة 1.1 تريليون جنيه لتغير من خريطة الصعيد الاقتصادية والاستثمارية وتخلق حياة ومفهوم جديد لبناء الإنسان وطفرة تنموية لأهلنا الطيبين فى صعيد مصر ".

وأكد وكيل مجلس النواب أن الصعيد فى عهد الرئيس السيسي يعيش عصره الذهبي بعد أن أنهي عقود من التهميش وأعاد للوجه القبلي مكانته الحقيقية بمشروعات عظيمة ومبادرة حياة كريمة، فقطار التنمية الذي بدأ منذ 7 سنوات يجوب كل شبر فى وطننا.

وقال أبو العينين إن ما يحدث فى الصعيد والعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة وعشرات المدن وقرى الريف المصري عنوانًا للجمهورية الجديدة التي تتكامل لتضم كل ربوع الوطن، عنوانًا لحلم كبير نعيشه ويتحقق كل يوم مع قائد مخلص وشعب عظيم.

وأتمّ أبو العينين: كل عام ومصر وشعبها وقائدها بخير وفي تقدم واستقرار.