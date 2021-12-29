"الأعلى للثقافة" يحتفى بالتجربة الفكرية للناقد والمفكر سعد مصلوح

أقامت لجنة الدراسات الأدبية والنقدية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ندوة ثقافية مساء اليوم الأربعاء، احتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور سعد مصلوح.

وتعد الندوة، التي أقيمت "أونلاين"، اللقاء التاسع من ضمن فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب.

وقد أدار اللقاء والندوة الدكتور أحمد درويش، بمشاركة الناقد والمترجم الكبير سعد مصلوح، والدكتور عبد السلام حامد، والدكتور عبد الرحيم الكردى، والدكتور محروس بريك، والدكتور يوسف وجليسى، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.