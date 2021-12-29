حالة الطقس.. مركز التنبؤ بالأمطار يطالب المواطنين بتوخي الحذر في الأيام القادمة

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، بيانا بتوقعات الأمطار الأيام القادمة كالتالي:

الأربعاء 29 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء.

الخميس 30 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

الجمعة 31 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة إلى غزيرة على باقي محافظات الوجه البحرى والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

وتشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط أمطار يوم 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل الأحمر .

وطالب المركز بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة في مناطق ذات الطبيعة الجبلية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.