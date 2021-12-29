مصر الـ 33 من الدول الأفضل للعيش بالعالم في تصنيف أمريكي

وضع موقع "يو إس نيوز" الأمريكي مصر في المرتبة 33 ضمن الدول الأفضل للعيش في العالم عام 2021.

وتقدمت مصر 3 مراتب عن ترتيب العام الماضي 2020، حيث احتلت في هذا العام المرتبة 36 بين دول العالم.

ومن ناحية أخرى، خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة أن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة وإرث حضاري فريد.

وإنجازات وزارة السياحة خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شهدت تسخير كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليًا ودوليًا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق.

من بين إنجازات وزارة السياحة خلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي أيضا تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

7 سنوات مر بها قطاعا السياحة والآثار بالعديد من التحركات الإيجابية على مدار فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر، لتكون أيقونة راسخة وفصلا من فصول إدارة الأزمات ونجاح القطاعين ليشهد استقرارا.