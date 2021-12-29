خبير استثمار: مصر الأولى إفريقيا في إنشاء حاضنات شركات ريادة الأعمال

أكد الدكتور خالد اسماعيل، خبير الاستثمار فى مشروعات ريادة الأعمال، أن أفضل شركات ريادة الأعمال هي التي تقدم حلول لمشكلات مجتمعية، ومصر أصبحت الاولى إفريقيا في انشاء حاضنات شركات ريادة الاعمال، موضحا أن المشروع ممكن يتحول إلى صناعات صغيرة أو متوسطة بينما شركات ريادة أعمال تتميز بأنها بدون سقف وتظل تصعد هذا مسمى ريادة أعمال.

وأضاف الدكتور خالد إسماعيل، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك شركات كبرى ما زال يطلق عليها ريادة أعمال وعندما تتوقف الأعمال تصبح شركات، وأمثلة هذه النماذج جوجل وأمازون، مؤكدا أن هذا تميز وشركات ريادة الأعمال تعمل تعلية السقف وتوسيع السوق.

وأشار الدكتور خالد إسماعيل، إلى أن مصر أرض خصبة جدا لريادة الأعمال وسوق واسع لبدايات الكثير من الأعمال، موضحا أن التمويل في ريادة الأعمال يتدرج وأول مرحلة يتكون من مبالغ صغيرة بمدخرات بسيطة ثم تنمو.