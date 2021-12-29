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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طريقة عمل خلية شجرة الكريسماس.. وعلاقة السكر بالضعف الجنسي.. وبدائل عمليات التجميل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي

 

طريقة تحضير خلية شجرة الكريسماس

يميل الكثير من الأشخاص إلى إعداد الأكلات المرتبطة بالكريسماس للاحتفال به، ويعد تزيينا الأكلات وتنظيمها بأشكال مختلفة من الأشياء المفضلة للأطفال أيضًا.

وإليك طريقة تحضير خلية شجرة الكريسماس

مقادير خلية شجرة الكريسماس
كوب دقيق

نصف كوب زيت

ثلث كوب حليب بودره

ملعقه كبيره خميره

ملعقه كبيرة سكر

رشه ملح

كوب زبادي

بيضه

ماء للعجن

الحشوه

جبن كريمي

 

ما هي علاقة مرض السكر بالضعف الجنسي؟.. وكيفية علاجه

صرح الدكتور محمد سيد عويعه استشاري أمراض الذكورة والعقم ومناظير المسالك البولية، بأن مرض السكر له تأثير مباشر على القدرة الجنسية حيث يؤثر مرض السكر بالسلب على جميع مناحي الحياة لدى المريض، والقدرة الجنسية ليست استثناء، ومن أهم أسباب الضعف الجنسي الناتج عن مرض السكري هو التسريب الوريدي وتصلب الشرايين والتهاب الأعصاب الطرفية ويتضمن هذا التأثير تأثير مرض السكري على النظام الغذائي فعندما يتبع المريض نظام غذائي غير صحي يؤدي ذلك إلى ضعف عام وانخفاض طاقة لديه

 

 

إستخدامات الليزر البديل لـ جراحات التجميل

قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط والليزر، إن استخدام الليزر في التجميل تتعدد أنواعه؛ ومن استخدامات  الليزر في مجال التجميل بداية من تحديد الذقن للرجال ونحت القوام للجنسين وإزالة الشعر عند النساء وإزالة الوشم وشد الجلد والوجه والتي انتشرت الفترة الأخيرة. 

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن إزالة الوشم بالليزر تعد تقنية حديثة يتم استخدامها في إزالة رسومات الوشم أو التاتو والمكياج الدائم للوجه وتاتو الحواجب وتقوم هذه التقنية على  استخدام الأشعة القوية لليزر التي تقوم بتدمير جزيئات المادة الصبغية  أي أن كان لونها ،  أو استمراريتها دائمة أو مؤقتة.

 

وتابعت الدكتورة داليا شهاب، أن استخدامات الليزر كثيرة ومتعددة في مجالات تجميلية كثيرة منها إزالة الشعر بالليزر فتهدف إلى منع نمو الشعر في بعض أماكن الجسم غير المرغوب بنمو الشعر فيها وذلك لأغراض تجميلية، أو بهدف علاج الشعر الزائد، إذ يقوم العلاج بالليزر على منع نمو الشعر عن طريق إتلاف البصيلات الخاصة فيه، فدائما ما يتواجد الشعر الزائد في أماكن غير مرغوب فيها في الجسد غالبًا غامق اللون وملحوظ، ويكون أماكن انتشاره عند النساء مثل أماكن انتشار شعر الذكور، حيث يمكن أن يظهر في الذقن، أو الصدر، أو البطن، أو الظهر، أوالفخذين.

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