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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقة حذاء الإعلامي أحمد رأفت.. والأخير يعلق: "هعلق جزمته علي باب العمارة"

أحمد رأفت
أحمد رأفت

كشف الإعلامي أحمد رأفت، الذي يقدم محتوي علي الانترنت، و المعروف  بـ«مذيع الشارع»، عن تعرضه للسرقة.

 

ونشر أحمد رأفت صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،وعلق  قائلًا: «سرق الجزمة بتاعتي وساب جزمته على السلم، هعلق جزمته على باب العمارة علشان لو حب ييجي ياخدها".


وأضاف أحمد رأفت «إمبارح حرامي دخل العمارة اللي أنا ساكن فيها، وقعد يتسحب ويتلائم ويتخابث، وساب كل حاجة وسرق الجزمة بتاعتي، وساب جزمته على السلم، من باب التسامح والكرم، علشان لو جه ضيف يلاقي حاجة يروح بيها -حرامي شهم - وأنا قررت إني هوجب معاه، وهعلق جزمته على باب العمارة، علشان لو حب ييجي ياخدها أي وقت يلاقيها، مجني عليه شهم أوى".

 

وتابع رأفت : «أنا عندى سؤال، أنا مركب كاميرات المفروض الحرامي الطبيعي يخاف منها، إيه اللي يخليك تبص للكاميرا، وتقرب منها، وتروح قصادها يمين وشمال، وتتصور 360 درجة، وكأنك عروسة في frist look، أنا في لحظة اتهيألي إنك بتعمل تيك توك على أغنية أنا مش شايف فيكم حد".

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