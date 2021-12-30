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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. اكتشاف سيارات بورش وبنتلي وجاكوار نادرة في مخزن مهجور

صدى البلد

تعتبر السيارات الكلاسيكية من اكثر السيارات عشقا حول العالم ، لما تحتوى من ذكريات جميلة ، لزمن كان الجميع يقدر الجمال ويثمنه ، ولكن اختفى مع مرور الوقت ودخول التكنولوجيا الحديثة الى صناعة السيارات ، لتصل الى ما هو عليه اليوم .

 

ولكن هناك ايناس صخروا حياتهم لجمع بعض السيارات الكلاسيكية لحفظها ونقلها الى الاجيال القادمة ، فمنهم من قدم سياراته الى النور فيما بعد من خلال معارض ، ومنهم من اختفى هو وسياراته ، ولكن يتم اكتشافهم واحدة تلو الاخرى .

 

ومؤخرا تم اكتشاف مجموعة من أندر سيارات بورش وجاكوار الكلاسيكية في مخزن مهجور، ولكن للأسف عفا عليهم الزمن وتمكن منهم الصدأ لدرجة عميقة باحدى مدن المملكة المتحدة البريطانية .

 

ويقول صاحب مقطع فيديو تم نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب " لا نعلم تحديداً مالك السيارات ، ولكن يمكن رؤية عدة سيارات بورش 911 قديمة في وضع مزرٍ، مع سيارة بورش 356 زرقاء، معظمهم بوضعية القيادة على اليمين .

 

ويظهر فى مقطع الفيديو مجموعة من أندر السيارات البريطانية الكلاسيكية من علامات جاكوار ولوتس وبنتلي وأستون مارتن وغيرهم ولكن بالكاد يمكن التعرف على أنواع هذه الموديلات.

صناعة السيارات المملكة المتحدة البريطانية المملكة المتحدة البريطانية التكنولوجيا الحديثة بورش مقطع فيديو

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