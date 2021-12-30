شاهد.. اكتشاف سيارات بورش وبنتلي وجاكوار نادرة في مخزن مهجور

تعتبر السيارات الكلاسيكية من اكثر السيارات عشقا حول العالم ، لما تحتوى من ذكريات جميلة ، لزمن كان الجميع يقدر الجمال ويثمنه ، ولكن اختفى مع مرور الوقت ودخول التكنولوجيا الحديثة الى صناعة السيارات ، لتصل الى ما هو عليه اليوم .

ولكن هناك ايناس صخروا حياتهم لجمع بعض السيارات الكلاسيكية لحفظها ونقلها الى الاجيال القادمة ، فمنهم من قدم سياراته الى النور فيما بعد من خلال معارض ، ومنهم من اختفى هو وسياراته ، ولكن يتم اكتشافهم واحدة تلو الاخرى .

ومؤخرا تم اكتشاف مجموعة من أندر سيارات بورش وجاكوار الكلاسيكية في مخزن مهجور، ولكن للأسف عفا عليهم الزمن وتمكن منهم الصدأ لدرجة عميقة باحدى مدن المملكة المتحدة البريطانية .

ويقول صاحب مقطع فيديو تم نشره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب " لا نعلم تحديداً مالك السيارات ، ولكن يمكن رؤية عدة سيارات بورش 911 قديمة في وضع مزرٍ، مع سيارة بورش 356 زرقاء، معظمهم بوضعية القيادة على اليمين .

ويظهر فى مقطع الفيديو مجموعة من أندر السيارات البريطانية الكلاسيكية من علامات جاكوار ولوتس وبنتلي وأستون مارتن وغيرهم ولكن بالكاد يمكن التعرف على أنواع هذه الموديلات.