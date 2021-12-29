تعزيز حركة الاقتصاد.. النقد الدولي: متوسط التضخم في مصر في إطار السيطرة..فيديو

قال محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، إن العالم اجمع محمل بأعباء من عام 2020 ، لافتا إلي أن العالم ظل يعاني من اثار الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 حتي جاءت جائحة كورونا وهنا تكمن خطورة الأزمات لأنها تحدث في وقت محدود ولكنها تطول عبر الزمن .

واضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن عام 2021 كان عام التعافي الاقتصادي ومقدر أن يكون نسبة النمو الاقتصادي لعام 2021 هي 5.9 % ويمكن أن ينخفض قليلا بسبب تداعيات كورونا ، مؤكدا أن هناك تعافي في حركة التجارة الدولية وزادت بحدود 10% أو ما يزيد قليلا .

واوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، أن متوسط التضخم في مصر في اطار السيطرة والمشروعات القومية تساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي .