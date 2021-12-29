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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ39 مليون دولار..

"دانة غاز" الإماراتية تتسلم دفعة مالية جديدة من الحكومة المصرية

ارشيفي
ارشيفي

أفاد البيان الصادر عن  شركة "دانة غاز" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الاربعاء، باستلامها دفعة نقدية بقيمة 39 مليون دولار، خلال شهر ديسمبر الجاري، من الحكومة المصرية.

وذكرت  الشركة،  على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه باستلامها هذه الدفعة ينخفض إجمالي المبالغ المستحقة على مصر إلى أقل من 30 مليون دولار (110 ملايين درهم)، وذلك عند أدنى مستوى منذ بدء عملياتها التشغيلية في مصر عام 2007.

ونوهت الشركة  أن هذه الدفعة الجديدة تمثل استكمالا للدفعات النقدية السابقة التي استلمتها على امتداد العام الجاري، الذي شهدت خلاله تحسنا جذريا في مستوى تحصيل مستحقاتها.

واكدت، في بيانها، إن إجمالي المبالغ المستلمة في مصر خلال العام الجاري ارتفعت بنسبة 130% لتصل إلى 184 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليون دولار في العام الماضي.

واستثمرت شركة "دانة غاز" ما يزيد على ملياري دولار منذ بدء عملياتها في مصر في عام 2007، لتصبح الشركة خامس منتج للغاز في مصر، بمعدل 29200 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

 

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