الغرف السياحية تكشف عن الإجراءات المطبقة من قبل رئاسة الوزراء للاحتفال بأعياد رأس السنة ..فيديو

قال مجدي صادق عضو مجلس شركات الغرف السياحية، إن مجلس الوزراء أصدر قرارات برفض إقامة أي احتفالات كبيرة مغلقة داخل "الفنادق"، مؤكدا أن الاحتفالات ستكون في الأماكن المفتوحة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه فيروس كورونا.

وأضاف صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن الأشخاص الذين سيحتفلون برأس السنة خلال هذه الأجواء شديدة البرودة، قائلا "يعتبروا نفسهم في روسيا"، مشيرا إلى أن الشواطئ تشهد إشغالات عالية، لافتا إلي أن الأجواء مستقرة والشمس ساطعة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأوضح عضو مجلس شركات الغرف السياحية، أن منتدي شباب العالم يحسن تشجيع السياح للقدوم إلي مصر لاحتوائه علي 500 ألف شاب من دول العالم المختلفة، لافتا إلي أن شركات السياحة المتواجدة الآن في مصر 2700 شركة فقط ومرخصة ولا يجب إصدار تصاريح بإنشاء شركات سياحة جديدة لمدة عام.