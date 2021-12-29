أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة..تاج الدين: الحكومة مستعدة لمواجهة أوميكرون.. تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

سقوط ثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة رأس السنة ..فيديو

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستكون يوم الجمعة على محافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الأحد، على أن تعود التحسن بالأحوال الجوية يوم الاثنين.

تاج الدين: الحكومة مستعدة لمواجهة أوميكرون.. تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، تفاصيل حول تقدم مصر في مؤشر التغطية الصحية الشاملة التي تعد طفرة إيجابية، وسيطرة الدولة بشكل كبير على جائحة فيروس كورونا.

وشدد « تاج الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc" على أن هناك مراقبة دقيقة لتجنب إنتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في مصر، مؤكدا أن كل المؤسسات تخطط لاحتواء أي أزمة قادمة، فضلا عن تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.

لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية| النسخة الرابعة لـ منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 ، 2018 ،2019 ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

لقيت حد سايح في دمه.. زميلة موظف التجمع تكشف تفاصيل الحادث..فيديو

قالت روشان زميلة الموظف المنتحر، أنها حصلت على شيفت 12 بعد معاناة وخلال البريك وأثناء خروجها سمعت ان هناك من القي بنفسه متاخرا

وأضافت روشان، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، وأنا خارجة من الباب لقيت بنت بتقول فيه حد بيموت تحت ولما نزلت لقيت حد سايح في دمه ومن الوقعة هو اتكسر".

مبادرة مستقبل وطن لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة في شوارع مصر

أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة جديدة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة في شوارع مصر تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في هندسة الكهرباء من أبناء الحزب.

وتعتبر هذه المبادرة الهادفة خطوة بداية المرحلة الأولى من المبادرة وجاري تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، بدعم من حزب مستقبل وطن.

أمطار غزيرة.. 5 تحذيرات طارئة من التنمية المحلية للنجاة من سوء الطقس|شاهد

قال الدكتور خالد قاسم ، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي اتخذتها المحافظات المصرية بشأن الأمطار المتوقعة وفقاً لهيئة الأرصاد المصرية، وجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات، وخاصة الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ و المحافظات الساحلية.

وأضاف “قاسم خلال”، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن "غرفة عمليات الوزارة متصلة بغرفة العمليات في المحافظات ورفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية.

أشرف عقبة : الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي..فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس الأسبق، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال الصحة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتمام بجميع مناحي الحياه.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مبادرات الصحية من “مباردة فيروس سي، وصحة المرأة والتقزم” وغيرها من المبادرات الكبيرة للإهتمام بصحة المواطن المصري.

مفاجأة في القائمة| تامر أمين: كيروش هيعتمد على 11 لاعبا بأمم أفريقيا..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك 11 لاعبا على رأس أولويات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وسيتم اللعب بهم فى كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الـ 11 لاعبا الذى سيلعب بهم وهم:

أستاذ هندسة طرق: الدولة ضخت 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية ..فيديو

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن مصر تشهد نقلة نوعية من خلال ربط كافة أنحاء الدولة ببعضها وربطها بالعالم الخارجي.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم ضخ 474 مليار جنيه في مجال الطرق، و225 مليار جنيه لتنمية السكك الحديدية.

منسق المشروع:6500 عامل شاركوا يوميا في محطة معالجة مياه بحر البقر.. فيديو

قال المهندس أحمد ماجد عماشة منسق عام التحالف المنفذ لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، إن مشروع معالجة مصرف مياه بحر البقر مقام علي 155 فدانا ومقاوم بجوار قناة السويس ، لافتا إلي انه مقام في منطقة تعتبر من أسوء أنواع التربة في مصر " سهل الطين " وهذا اصعب ما وجهنا في إقامة المحطة علي هذا النوع السيء من التربة .

وأضاف أحمد ماجد عماشة خلال لقائه في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن هذه المحطة استهلكت 500 ألف متر مكعب خرسانة وكانت بمواصفات خاصة لحمياه المنشأة من عوامل التربة ونوعية المياه داخلها لافتا إلي أن المحطة بها 120 كيلو متر مواسير مختلفة الأنواع والأقطار ، وهناك مليون و300 الف متر كابلات.

