الطفل النوبي يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسي.. فيديو

قال محمد هاني، الطفل النوبي الذي علم الرئيس السيسي الغناء باللهجة النوبية، إنه يدرس فى الصف الأول الإعدادى، ويحب الغناء والرقص، منذ أن كان صغيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر مطرب يحبه هو المطربين النوبيين عز الدين محمد عبد النبى وصدقى أحمد سليم.



وأضاف "محمد هاني"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه لم يقلق مطلقًا من التحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يشعر بالخوف.

ولفت إلى أنه سعيد جد بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "بعد ما قابلت الرئيس السيسي وغنيت أمامه، قال مين الولد الذي قام بالغناء".