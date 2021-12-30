العشري: نسعى لضم صفقات مميزة للطلائع



أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن النتائج في الفترة الماضية من عمر الدوري لا تليق بالفريق.



وأوضح العشري عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أنه ليس قلقاً على وضع الفريق في جدول الدوري مؤكداً أن اللاعبين المتواجدين مميزين ولديهم قدرات تساعدهم على تحسين النتائج.



وأشار إلى أنه يسعى لإعادة الطلائع لمكانته الطبيعية مؤكداً أن توقف الدوري سيساعد الفريق بصورة طيبة لتحسن الأداء بجانب الاتفاق على ضم صفقات شتوية.



وأوضح أن الصفقات الشتوية لن تستهلك وقتاً طويلاً خاصة أن هناك متابعة للفريق في المرحلة الماضية وسيكون هناك تحديد للاعبين الجدد الذين سيضمهم الفريق.